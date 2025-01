Le scosse di terremoto oggi sono state tutte molto leggere. La giornata odierna, giovedì 23 genbnaio 2025, si è infatti aperta con solo dei deboli eventi tellurici, e nessuno degli stessi ha superato la magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter. Notizie positive quindi dal bollettino Ingv delle scosse di terremoto oggi, tenendo conto che l’evento più importante è stato quello localizzato a Cesena, nota cittadina dell’Emilia Romagna, alle ore 2:45 della scorsa notte. Si è trattato comunque di un sisma di fatto irrilevante, avendo avuto una magnitudo di soli 1.8 gradi sulla scala Richter, localizzato vicino a Bertinoro e Forlimpopoli.

La zona non è tipicamente sismica, ma questa leggera scossa di fatto lo dimostra. E leggero è stato anche l’evento tellurico individuato in Umbria, regione invece ben più “movimentata”, dove l’Ingv ha registrato una scossa di terremoto oggi nei pressi di Preci, in provincia di Perugia. Anche in questo caso praticamente nessuno avrà avvertito il sisma e si sarà destato dal sonno, visto che il sisma in questione ha avuto una magnitudo di soli 1.3 gradi sulla scala Richter, localizzato alle ore 5:51 di stamane.

TERREMOTO OGGI, DUE SCOSSE IN CAMPANIA

La scossa è stata segnalata vicino a Visso, nonché ad una trentina di chilometri da Foligno, la cittadina di riferimento in zona. Per segnalare una scossa un po’ più importante bisogna riavvolgere il tempo e ritornare alla serata di ieri: erano da poco passate le ore 22:00 quando lungo la costa Cilentana, in provincia di Salerno (siamo in Campania), si è verificato un sisma di magnitudo 2.8 gradi sulla scala Richter.

La scossa ha interessato la zona di Centola e Camerotola, ma la città più vicina è risultata essere Battipaglia, distante ben 76 chilometri. L’ultimo evento che vi segnaliamo è quello del casertano, a Roccamonfina, un sisma con una magnitudo di 1.9 gradi sulla scala Richter. Le segnalazioni sono state emesse ieri sera all’ora di cena, 20:30, un evento che non ha lasciato comunque alcuno strascico.

