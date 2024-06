Risultati Europei 2024, classifiche gironi C, D/ Diretta gol live score 1^ giornata (oggi 16 giugno)

RISULTATI EUROPEI 2024, CLASSIFICHE GIRONI: OGGI INGHILTERRA E OLANDA!

Si apre un’altra giornata dedicata ai risultati degli Europei 2024: siamo arrivati a domenica 16 giugno e oggi assisteremo alle prime due partite del gruppo C, che saranno Slovenia Danimarca alle ore 18:00 e Serbia Inghilterra alle ore 21:00, e la prima del gruppo D che è Polonia Olanda, tra l’altro la prima del giorno perché inizia alle ore 15:00. Dunque altri due gironi si rivelano, aspettando l’esordio di Austria e Francia che avverrà domani: come abbiamo già detto, questa sarà la struttura del calendario per i risultati degli Europei 2024 almeno nelle prime due giornate, con i sei gironi che man mano si presenteranno agli appassionati.

La giornata di domenica si prospetta intensa, perché abbiamo in campo almeno due big, due nazionali che possono essere in grado di stupire e due che invece partono leggermente sottotraccia, ma con la formula della competizione possono comunque sperare di arrivare agli ottavi e poi eventualmente giocarsela; vedremo allora cosa succederà oggi con i risultati degli Europei 2024, come inizieranno a muoversi le classifiche dei gironi C e D e se avremo qualche sorpresa di cui parlare, anche se non a lungo perché il programma è fitto, e tra pochi giorni queste nazionali torneranno in campo.

RISULTATI EUROPEI 2024, CLASSIFICHE: LE BIG IN CAMPO

I risultati degli Europei 2024 stanno per farci compagnia e sarà molto interessante scoprire quello che succederà in campo. Abbiamo parlato di due big: ci riprova l’Inghilterra, che tre anni fa aveva avuto la grande occasione di giocare la finale in casa e aveva fatto benissimo, ma ancora una volta si era fermata ad un passo dal traguardo (per nostra fortuna). Confermato il CT Gareth Southgate ma anche buona parte della rosa, ancora una volta l’Inghilterra parte con il proposito di vincere ma dovrà superare soprattutto le sue paure e quei calci di rigore che spesso e volentieri le hanno impedito di mettere le mani sui grandi titoli.

L’Olanda invece è un punto di domanda: come spesso succede gli orange hanno talento e potenzialità per arrivare in fondo, non sempre tuttavia sono in grado di farlo e in epoca recente sono anche andati incontro a delusioni cocenti, tra mancate qualificazioni e risultati non all’altezza. Ronald Koeman ha anche ringiovanito la sua rosa e ora si vedrà, certamente la presenza della Francia potrebbe complicare le cose perché in qualche modo vieterà all’Olanda di fare passi falsi nelle altre partite, a cominciare da quella di oggi, nei risultati degli Europei 2024, contro una Polonia in calo ma pur sempre temibile se in giornata.

RISULTATI EUROPEI 2024: 1^ GIORNATA

GRUPPO C

Ore 18:00 Slovenia Danimarca

Ore 21:00 Serbia Inghilterra

GRUPPO D

Ore 15:00 Polonia Olanda











