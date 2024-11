RISULTATI NATIONS LEAGUE, CLASSIFICHE: TOCCA A GERMANIA E OLANDA!

Per i risultati Nations League si torna in campo sabato 16 novembre, in un’altra stuzzicante finestra che riguarda la quinta e penultima giornata di una fase a gironi che deve ancora esprimere i suoi verdetti. Avremo nove partite, a cominciare da Azerbaijan Estonia che andrà in scena alle ore 15:00, poi alle ore 18:00 altre sfide per poi chiudere con gli appuntamenti delle ore 20:45, che sono anche quelli più interessanti considerando che si giocano soprattutto Germania Bosnia e Olanda Ungheria, vale a dire le due partite della Lega A (gruppo 3) e dunque con in palio le due qualificazioni ai quarti di finale, ma anche la possibilità di spareggio.

Formazioni Germania Bosnia/ Quote, Nagelsmann sperimenta (Nations League, 16 novembre 2024)

In particolar modo in questo girone la situazione è davvero interessante: la Germania, imbattuta e con tre vittorie in quattro partite, ha ormai in tasca il pass per il tabellone ad eliminazione diretta ma per il resto è ancora tutto in divenire, Olanda e Ungheria infatti affrontano un vero e proprio spareggio con la vincente che, essendo finita 1-1 la partita di andata, si garantirebbe la qualificazione mentre un altro pareggio lascerebbe tutto aperto per l’ultima giornata, ma con l’Olanda grande favorita visto che l’Ungheria dovrebbe poi sfidare la Germania, sia pure in casa e con i tedeschi che a quel punto sarebbero già certi del primo posto.

Risultati Nations League, classifiche/ Romania-Kosovo sospesa! Diretta gol live score (oggi 15 novembre 2024)

RISULTATI NATIONS LEAGUE: UN GIRONE INCERTO

Dunque per i risultati Nations League abbiamo un interessante girone di Lega A, con il quale la Germania può anche togliersi uno sfizio: i tedeschi curiosamente non sono mai riusciti a raggiungere la Final Four di questa competizione, addirittura nella prima edizione erano arrivati ultimi in classifica ma si erano salvati grazie al rimescolamento dell’anno seguente, quando i gironi erano passati da tre a quattro nazionali e di conseguenza era aumentato il numero di partecipanti alla Lega A. Oggi la Germania, reduce da un Europeo confortante anche se non andato secondo i piani, sta dominando il suo girone e ha in tasca almeno la qualificazione ai quarti.

DIRETTA/ Portogallo Polonia (risultato finale 5-1): dilagano i lusitani! (Nations League, 15 novembre 2024)

Chi invece va in cerca di riscatto è sicuramente l’Ungheria: non che i magiari facciano parte dell’aristocrazia del calcio, ma sotto la guida di Marco Rossi hanno fatto grandi passi e infatti agli Europei erano arrivati con tante aspettative che purtroppo non sono state confermate sul campo, la qualificazione agli ottavi era stata mancata per dettagli ma in ogni caso il percorso si era fermato presto. Ora nei risultati Nations League c’è una complicatissima trasferta in Olanda: non sarebbe una sorpresa se l’Ungheria venisse eliminata nel girone, sarebbe invece curioso scoprire una nazionale magiara nuovamente capace di battere le big come già avvenuto nell’ultima edizione.

RISULTATI NATIONS LEAGUE: 5^ GIORNATA

LEGA A GRUPPO 3

Ore 20:45 Germania Bosnia

Ore 20:45 Olanda Ungheria

CLASSIFICA: Germania 10, Olanda 5, Ungheria 5, Bosnia 1

LEGA B GRUPPO 1

Ore 18:00 Georgia Ucraina

Ore 20:45 Albania Repubblica Ceca

CLASSIFICA: Repubblica Ceca 7, Georgia 6, Albania 6, Ucraina 4

LEGA B GRUPPO 4

Ore 18:00 Montenegro Islanda

Ore 18:00 Turchia Galles

CLASSIFICA: Turchia 10, Galles 8, Islanda 4, Montenegro 0

LEGA C GRUPPO 1

Ore 15:00 Azerbaijan Estonia

Ore 20:45 Svezia Slovacchia

CLASSIFICA: Svezia 10, Slovacchia 10, Estonia 3, Azerbaijan 0

LEGA D GRUPPO 2

Ore 18:00 Andorra Moldavia

CLASSIFICA: Moldavia 6, Malta 6, Andorra 0