RISULTATI NATIONS LEAGUE, CLASSIFICHE: COMINCIA LA QUARTA GIORNATA

I risultati Nations League non conoscono soste e saranno protagonisti per il quarto giorno consecutivo anche oggi, domenica 13 ottobre 2024. Ieri abbiamo completato il primo ciclo di incontri previsti nella sessione di questo mese e allora da oggi avrà inizio la quarta giornata della Uefa Nations League 2024-2025, con la curiosa caratteristica che delle otto partite che saranno in programma nelle prossime ore non ce ne sarà nemmeno una della Lega A, la categoria principale di questa manifestazione. Non ci saranno quindi in campo big, tranne una nobilissima eccezione.

Video Polonia Portogallo (1-3)/ Gol e highlights: Zielinski non basta! (Nations League 12 ottobre 2024)

Per i risultati Nations League mettiamo allora oggi in copertina la Lega B e in particolare il girone 2, che ci offrirà alle ore 18.00 Finlandia Inghilterra e alle ore 20.45 invece Grecia Irlanda. Gli inglesi infatti sono clamorosamente scivolati nella seconda serie a causa dell’ultimo posto nel girone che comprendeva anche l’Italia nella scorsa edizione e adesso contribuiscono ad aumentare il fascino di questa anomala domenica con la loro trasferta in Finlandia, ovviamente da favoriti ma particolarmente delicata dopo il clamoroso ko interno di giovedì contro la Grecia.

Video Inghilterra Grecia (1-2)/ Gol e highlights: Pavlidis in extremis! (Nations League 10 ottobre 2024)

RISULTATI NATIONS LEAGUE, UNA DOMENICA SENZA LEGA A

Ancora la Lega B in evidenza per i risultati Nations League in questa domenica, perché la seconda serie vedrà in azione anche il girone 3 con altre due partite, che sono in questo caso alle ore 15.00 Kazakistan Slovenia e alle ore 20.45 Austria Norvegia, qui manca dunque una Nazionale nettamente superiore alle altre e la bagarre potrebbe essere molto stuzzicante. La Nations League tuttavia oggi ci proporrà anche due partite della Lega C e altrettante della Lega D, quindi tuffiamoci adesso in un vero e proprio “giro d’Europa”, anche nelle sue realtà più piccole.

Formazioni Finlandia Inghilterra/ Quote: turnover per Carsley? (Nations League, 13 ottobre 2024)

Passando infatti alla Lega C, i risultati Nations League ci terranno compagnia oggi con le partite del girone 4, che sarà protagonista già alle ore 18.00 con Armenia Macedonia del Nord, che sarà seguita alle ore 20.45 da Far Oer Lettonia. Infine ecco la Lega D, che è composta da sole sei squadre, quindi ha due gruppi da tre e si scenderà in campo in entrambi: nel girone 1 avremo alle ore 18.00 Liechtenstein Gibilterra mentre l’appuntamento nel girone 2 sarà sempre alle ore 18.00 con Malta Moldavia.

RISULTATI NATIONS LEAGUE, CLASSIFICHE

LEGA B

GIRONE 2

Ore 18.00 Finlandia Inghilterra

Ore 20.45 Grecia Irlanda

Classifica: Grecia 9; Inghilterra 6; Irlanda 3; Finlandia 0.

GIRONE 3

Ore 15.00 Kazakistan Slovenia

Ore 20.45 Austria Norvegia

Classifica: Norvegia 7; Australia, Slovenia 4; Kazakistan 1.

LEGA C

GIRONE 4

Ore 18.00 Armenia Macedonia del Nord

Ore 20.45 Far Oer Lettonia

Classifica: Macedonia del Nord 7; Armenia 4; Lettonia 3; Far Oer 2.

LEGA D

GIRONE 1

Ore 18.00 Liechtenstein Gibilterra

Classifica: Gibilterra 4; San Marino 3; Liechtenstein 1.

GIRONE 2

Ore 18.00 Malta Moldavia

Classifica: Moldavia 6; Malta 3; Andorra 0.