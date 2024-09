RISULTATI SERIE C: ECCO I QUATTRO POSTICIPI!

I risultati Serie C per questo lunedì 16 settembre ci portano alla conclusione della quarta giornata: siamo ormai abituati ad un calendario che propone un turno spalmato su quattro giorni e sappiamo anche che oggi le partite saranno tutte in serata, dovendo comunque specificare che Latina Foggia inizierà alle ore 20:30 mentre per le altre (Novara Lecco, Lucchese Rimini e Pescara Pianese) il via è previsto alle ore 20:45, dunque quattro gare e ancora una volta sono coinvolti tutti i gironi, quest’anno per il momento la programmazione dei risultati Serie C prevede che i gironi A, B e C siano regolarmente in campo ogni giorni.

Aspettando di scoprire cosa succederà, possiamo sicuramente fare un excursus nei temi principali dei risultati Serie C: nel girone A per esempio abbiamo un Novara che esattamente come lo scorso anno è partito molto male e rischia grosso, vedremo se sarà in grado di timbrare una bella rimonta per una seconda volta consecutiva ma intanto è certamente tosto l’impegno del Silvio Piola contro il Lecco, una squadra retrocessa dalla Serie B che naturalmente ha l’ambizione di tornare immediatamente al piano di sopra. Vedremo, intanto possiamo parlare di altri aspetti legati a questi risultati Serie C per i posticipi della quarta giornata.

RISULTATI SERIE C: TRE GIRONI IMPEGNATI

Nei risultati Serie C si torna a giocare anche per il girone B: è stato certamente un buon avvio quello del Pescara affidato a Silvio Baldini, il Delfino è una delle corazzate di questo campionato ma nelle ultime stagioni ha deluso le attese, non riuscendo mai a fare quel salto di qualità che avrebbe potuto portarlo a lottare concretamente per la promozione diretta. Ora il Pescara ha due vittorie e una sconfitta, e ha iniziato la quarta giornata come più credibile inseguitore dell’Entella; le conferme saranno cercate sul campo della Pianese, che dopo un avvio in salita ha ingranato la marcia giusta almeno la scorsa domenica, prendendosi una bella vittoria casalinga contro il Campobasso.

Sempre nel girone B per i risultati Serie B abbiamo la Lucchese: squadra che tempo fa eravamo abituati a vedere al piano di sopra ma che ora manca da tempo al campionato cadetto. Nelle ultime stagioni i toscani, che questa sera ospitano il Rimini, hanno avuto rendimenti altalenanti: a volte squadra mediocre impegnata nella corsa alla salvezza, in altre occasioni competitiva per raggiungere un posto nei playoff. La realtà odierna nei risultati Serie C parla di una Lucchese da 4 punti ma reduce da una vittoria, allora vedremo come proseguirà il campionato di terza divisione per la formazione rossonera.

RISULTATI SERIE C: POSTICIPI 4^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 20:45 Novara Lecco

GIRONE B

Ore 20:45 Lucchese Rimini

Ore 20:45 Pescara Pianese

GIRONE C

Ore 20:30 Latina Foggia