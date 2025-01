ROMA SI QUALIFICA AI PLAYOFF SE… EUROPA LEAGUE, RISCHIO FLOP

La Roma si qualifica ai playoff di Europa League? La risposta sarà affidata alla partita di stasera contro l’Eintracht Francoforte all’Olimpico, purtroppo dobbiamo dire che i giallorossi sono a rischio flop, che sarebbe ancora più pesante nel confronto con l’eccellente cammino dei cugini della Lazio, già ammessi agli ottavi. Al di là della rivalità cittadina, dobbiamo rimarcare che invece per la Roma entrare fra le prime otto della classifica unica di Europa League è matematicamente impossibile dopo la sconfitta sul campo dell’AZ Alkmaar di giovedì scorso, quindi l’obiettivo massimo sono i playoff.

Francamente entrare fra le migliori 24 avrebbe dovuto essere l’obiettivo minimo, ma in questa stagione così difficile non c’è nulla di scontato e quindi siamo qui a calcolare cosa almeno per evitare il flop. Fra pochissimo le combinazioni per calcolare se la Roma si qualifica ai playoff di Europa League, di certo è fondamentale non sbagliare oggi, altrimenti la stagione rischia di diventare un fallimento già il 30 gennaio, anche se naturalmente in campionato si potrebbe ancora risalire qualche posizione e c’è anche la Coppa Italia, con il quarto di finale contro il Milan mercoledì prossimo.

ROMA SI QUALIFICA AI PLAYOFF SE… COSA SERVE CONTRO L’EINTRACHT

Insomma, oggi la Roma si gioca tantissimo: calcoliamo allora le combinazioni di risultati con le quali la Roma si qualifica ai playoff di Europa League al termine di Roma Eintracht, sfida difficile contro l’attuale seconda in classifica, ma con la spinta dello stadio Olimpico. Attualmente la Roma è ventunesima con 9 punti, ha la migliore differenza reti (+4) fra le quattro squadre a pari merito ma una sola lunghezza di vantaggio sul Porto, che è la prima delle escluse. Cominciamo dal calcolo più semplice: la Roma si qualifica ai playoff di Europa League matematicamente in caso di vittoria.

In caso di pareggio comincia ad esserci qualche rischio, anche se dovrebbero essere molto ridotti, perché a quota 10 punti e con una differenza reti che resterebbe positiva servirebbe una clamorosa combinazione di risultati negativi dagli altri campi per portare la Roma fuori dalle 24. Il discorso sarebbe naturalmente assai più delicato in caso di sconfitta: in quel caso sarebbe matematico il sorpasso di almeno una fra Twente e Besiktas, che si affrontano in Olanda, quindi per rimanere fra le 24 la Roma dovrebbe essere poi sorpassata da massimo due tra le altre cinque squadre in lizza.