Non solo Sophia Coppola, Roman e Gian-Carlo sono gli altri due figli di Francis Ford Coppola entrambi nati dall’amore tra il visionario e rivoluzionario regista americano e la moglie Eleanor Coppola. Ma chi sono Roman e Gian-Carlo? Conosciamo meglio i figli di Francis Ford Coppola dal primogenito Romano il 22 aprile del 1965 ed oggi lavora come regista e regista di video musicali statunitense. Non solo, il figlio di Francis Ford Coppola è anche presidente della società cinematografica American Zoetrope e fondatore e proprietario di The Directors Bureau, una società di produzione di video musicali e commerciali.

Roman Coppola è cresciuto in una famiglia di cineasti circondato dalle arti. Si è fatta conoscere come attore, sceneggiatore, regista, produttore nel mondo del cinema e in diversi video sin dall’infanzia e ha costruito una carriera varia e di successo. Non solo, il figlio d’arte ha anche rivelato come ha deciso di seguire le orme del padre: “sono cresciuto nel mondo del cinema e ho partecipato a tutti i livelli: da bambino ero una comparsa; quando sono cresciuto, ho aiutato nel reparto trucco e lentamente il tuo ruolo passa da informale a più significativo”.

Roman Coppola, il figlio di Francis Ford Coppola ha iniziato a respirare aria di cinema sin da quando era un ragazzino. “Lavoravo come assistente al trucco in un film quando avevo 16 anni, e poi il tecnico del suono si è ammalato e da quel giorno sono diventato quello abituale nella realizzazione” – ha confessato Roman alla stampa americana raccontando anche – “ho svolto molte funzioni all’interno della famiglia di lavori che servono per fare film”.

Oltre a Roman Coppola, Francis Ford Coppola ha avuto anche un altro figlio di nome Gian-Carlo Coppola nato il 17 settembre del 1963. Il secondo figlio di Francis Ford Coppola si è fatto apprezzare come produttore cinematografico e attore statunitense, ma purtroppo è morto durante un incidente con motoscafo il Memorial Day del 1986, all’età di 22 anni, ad Annapolis, nel Maryland. Come sono andate le cose? Griffin O’Neal, che stava pilotando la barca, aveva tentato di passare tra due barche che si muovevano lentamente, ignaro che le barche erano collegate da un cavo di traino. Mentre O’Neal ebbe a malapena il tempo di abbassarsi, Coppola fu colpito e ucciso. O’Neal fu in seguito accusato di omicidio colposo. Alla fine si dichiarò colpevole dell’accusa minore di “negligente gestione di una barca”, fu multato di $ 200 e condannato a 18 mesi di libertà vigilata nel 1987.

