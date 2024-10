Rosa Caracciolo, chi è la moglie di Rocco Siffredi: il primo incontro nel 1993

Rosa Caracciolo è la moglie di Rocco Siffredi, il celebre pornoattore che oggi pomeriggio sarà ospite di Caterina Balivo su Rai 1 per un’intervista a La volta buona. La storia d’amore della coppia affonda le radici nel 1993, anno in cui non solo intrapresero una collaborazione professionale nel cinema a luci rosse ma in cui intrecciarono anche una romantica relazione. Fu davvero un anno speciale per loro: il primo incontro avvenne in occasione degli Hot d’or di Cannes, i premi europei per il cinema pornografico.

Rocco Siffredi, chi è e perché si chiama così/ Da attore a luci rosse a regista e produttore: la carriera

In quell’occasione (era il maggio 1993), lei era testimonial di una linea erotica e lui era ospite della kermesse: avvenne così il loro primo incontro, in seguito al quale Siffredi le propose di sostituire l’attrice protagonista del suo film Il guardaspalle, di cui è stato attore e regista. Lei, che a sua volta in carriera è stata modella ma anche attrice pornografica, accettò la proposta e da quel momento diedero il via ad un’intensa collaborazione professionale: Rosa Caracciolo ha lavorato al suo fianco dal 1993 al 1997, recitando in pellicole quali Rocco e le storie tese e Rocco lo stallone italiano.

Rocco Siffredi a Verissimo: "Mia moglie Rosa Caracciolo mi ha lasciato libertà"/ "Amo la famiglia"

Rosa Caracciolo e il marito Rocco Siffredi: “Vedevo in lui la persona e non il mestiere“

Rosa Caracciolo, di origine ungherese naturalizzata italiana, non è diventata solo collega ma anche moglie di Rocco Siffredi: dopo il fatidico incontro nel 1993, la coppia convolò a nozze e dal loro matrimonio nacquero due figli, Lorenzo e Leonardo, rispettivamente nel 1996 e nel 1999. Una famiglia molto unita che vive ormai da tantissimi anni a Budapest.

Ma per Rosa Caracciolo, come ammesso in un’intervista a Verissimo al fianco di Siffredi rilasciata poche settimane fa, all’inizio non è stato semplice cercare lavoro o farsi accettare per via dell’attività professionale del marito: “Io vedevo in Rocco Siffredi la persona e non il mestiere, chi è fuori non lo sa che alla fine questo è un lavoro come tutti gli altri, all’inizio non è stato facile comprendere i pregiudizi”. L’attore, a sua volta, aveva confessato di aver sempre messo la famiglia al primo posto: “Io ho sempre dato i soldi alla mia famiglia, ho sempre voluto fare quello, mia moglie mi ha lasciato la libertà totale”.

Rocco Siffredi, chi è: "Sono stato in profonda crisi"/ "Alain Delon ha provato il mio dolore"