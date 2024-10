Rocco Siffredi a Verissimo: “I miei figli? Non hanno la vocazione per il mio mestiere”

Rocco Siffredi ha fatto tappa a Verissimo oggi domenica 6 ottobre 2024, tornando a distanza di anni nel programma di Silvia Toffanin, non poteva mancare un pensiero sui suoi amati figli e sulla famiglia costruita con l’amata moglie Rosa Caracciolo. Rocco Siffredi ha ammesso: “Per i miei figli vorrei tantissima felicità, in qualsiasi mondo, nel mio sanno che non è facile visto che è per chi ha la vocazione, in loro non la vedo e sto cercando di aiutare loro con altre cose che amano fare”.

Rocco Siffredi è poi scoppiato in lacrime pensando alla moglie, augurandosi a Verissimo da Silvia Toffanin: “Spero che sia sempre contenta, i miei figli mi adorano, ma è come se dentro di me sentissi sempre qualcosa, non è facile” ha detto la star a luci rosse ammettendo di aver costruito una bellissima famiglia. “Non ho mai voluto essere uno con la maschera, vedo la mia famiglia felice ma portare la croce insieme a me, invece vorrei portarla solo io” ha detto Rocco Siffredi ricordando una storia finita del figlio a causa di pregiudizi nei suoi confronti dell’altra famiglia.

Verissimo, Rocco Siffredi confessa: “Mia moglie mi ha lasciato libero”

Ritornando sulla serie uscita qualche mese fa su Netflix, Rocco Siffredi ha spiegato: “Ho avuto della difficoltà a reagire e trovare relax dal punto di vista di chiudere con il passato”. Non poteva mancare un momento dedicato alla moglie, che ha poi fatto il suo ingresso in studio: “In lei la prima volta ho visto la purezza in una foto scattata con una Polaroid”.

Rozsa Tassi, in italiano Rosa Caracciolo, ha poi preso la parola a Verissimo su Canale Cinque, lasciandosi andare a qualche rivelazione sulla famiglia e sul passato con l’attore e regista a luci rosse: “Io vedevo in Rocco Siffredi la persona e non il mestiere, chi è fuori non lo sa che alla fine questo è un lavoro come tutti gli altri, all’inizio non è stato facile comprendere i pregiudizi”. Rocco Siffredi ha poi speso altre parole importanti per la moglie, capace di cogliere il buono anche dal mestiere dell’attore: “Io ho sempre dato i soldi alla mia famiglia, ho sempre voluto fare quello, mia moglie mi ha lasciato la libertà totale” ha proseguito l’attore rivelando di aver sempre messo la famiglia al primo posto.

