San Patrignano è il nome della famosa comunità per tossicodipendenti fondata da Vincenzo Muccioli nel 1978 con sede tra le colline di Rimini. Da decenni, accoglie ragazzi e ragazze con problemi di tossicodipendenza in un percorso di recupero gratuito offrendo loro una casa, l’assistenza sanitaria e legale e un progetto di formazione professionale per il reinserimento sociale.

San Patrignano, le controversie/ I processi e le polemiche sul "metodo Muccioli" nella comunità di recupero

Il metodo di San Patrignano in passato finì al centro delle polemiche e vide il suo fondatore imputato nel cosiddetto “processo delle catene”, dal quale uscì assolto dopo le accuse di aver usato la violenza per costringere i giovani a sottoporsi all’iter di recupero della comunità.

Cos’è San Patrignano: la comunità di recupero di Muccioli in attività da oltre 40 anni

La comunità di San Patrignano è in attività da 46 anni e finora, come si legge sul sito web ufficiale, ha accolto oltre 26mila persone con problemi di tossicodipendenza. Il percorso non prevede alcun contributo da parte delle famiglie e attualmente gli ospiti di San Patrignano, che ha la sua sede sulle colline di Coriano, in provincia di Rimini, sono circa 1.000.

Vincenzo Muccioli, chi è il fondatore della comunità di San Patrignano/ "Difendere la vita e la dignità"

Al suo interno si trovano anche madri che affrontano il percorso di recupero con i loro bimbi. San Patrignano accoglie anche minorenni tossicodipendenti o con problemi di disagio sociale, oggi circa 30 ragazzi e ragazze che vivono nel centro e sono inseriti in progetti dedicati di studio e formazione professionale. Dentro al centro anche persone che devono svolgere un iter alternativo al carcere.

Il percorso di recupero, Vincenzo Muccioli: “Una ricostruzione dell’uomo”

Nel 1986, intervistato al Maurizio Costanzo Show, Vincenzo Muccioli descrisse il percorso di recupero dei ragazzi e delle ragazze come una “ricostruzione dell’uomo” e della sua identità dopo l’abisso della droga.

Secondo le ricerche svolte dalle Università di Bologna, Urbino e Pavia su ex ospiti della comunità, oltre il 72% delle persone è stato totalmente recuperato dopo aver completato il percorso nel centro di Muccioli. La comunità, che è una organizzazione non governativa riconosciuta e accreditata presso le Nazioni Unite con lo status di “consulente speciale presso il Consiglio Economico e Sociale dell’Onu”, è impegnata anche nell’ambito della prevenzione delle dipendenze e collabora con diverse realtà su scala internazionale.