SAN SIRO, INTER E MILAN VALUTANO L’ACQUISTO: LA SITUAZIONE

San Siro, Inter e Milan valutano l’acquisto dello stadio. La situazione riguardante il prossimo impianto sportivo delle due squadre milanesi continua a tenere banco e nemmeno l’estate frena i pensieri e i progetti delle società lombarde.

Dalle idee del nuovo stadio a Rozzano per l’Inter alle proposte di Cardinale per il Milan per uno stadio “all’americana”. Tante parole, pochi fatti e intanto anche la stagione 2024/2025 sta per cominciare con San Siro casa delle due milanesi.

DIRETTA/ Francia Spagna (risultato 1-3) video streaming Rai: Baena! (calcio Olimpiadi Parigi 2024)

Giungono però novità sulla futura casa di Inter e Milan: stando a quanto rende noto il Comune di Milano, le due squadre starebbero prendendo in considerazione l’idea di acquistare San Siro o comunque avere diritto alla superficie dello stadio e delle aree vicine.

SAN SIRO, INTER E MILAN VALUTANO L’ACQUISTO: IL MOTIVO

San Siro, Inter e Milan valutano l’acquisto dello stadio: perché le due società vorrebbero comprarlo se l’idea di entrambe è di fare uno nuovo stadio? Quello che emerso dal sindaco Sala è un incontro a metà settembre tra i club e l’amministrazione comunale.

Diretta/ Sassuolo Cittadella (risultato 1-0) video streaming tv: Mulattieri! (Coppa Italia, 9 agosto 2024)

Già lo scorso 23 luglio, a dimostrazione che il pensiero è già nella testa delle società da tempo, c’è stato un summit tra i rappresentato di rossoneri e nerazzurri nel capoluogo lombardo con il Sindaco. Furono gettate le basi per quello che è il progetto di ristrutturazione presentato da WeBuild.

La società italiana di costruzioni con Massimo Ferrari come direttore generale parla dell’aggiunta di un quarto anello e di una valorizzazione ulteriore delle entrate, lavorando sulla clientela vip, sponsor e tutti i servizi accessori.

In un’intervista a Rai Sport, Ferrari aveva assicurato che i lavori, una volta iniziati, sarebbe stati fatti da giugno ad agosto chiedendo di spostare una partita sola, o la prima o l’ultima di Serie A, per permettere alle due squadre di giocare senza problemi. Un piano che tarda ad arrivare, ma che forse non è mai stato così vicino.

Diretta/ Udinese Avellino (risultato 0-0) video tv streaming: pericolo Thauvin (Coppa Italia, 9 agosto 2024)