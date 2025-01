Katia Follesa: salta la partecipazione a Sanremo 2025?

Ad un mese dall’inizio del Festival di Sanremo 2025 che segna il ritorno sul palco del Teatro Ariston di Carlo Conti che ha accettato di raccogliere l’eredità di Amadeus, continuano le indiscrezioni sui compagni d’avventura del conduttore toscano. Sono tanti i nomi che circolano sul web tra i quali spiccano quelli di Luisa Ranieri, Mahmood, Geppi Cucciari che, stando a quello che riferisce LaPresse, sarebbero in pole per alternarsi sul palco durante le cinque serate della kermesse musicale.

Negli scorsi giorni, tuttavia, è spuntato anche il nome di Katia Follesa, la cui presenza a Sanremo 2025 era quasi considerata certa. Attualmente, tuttavia, pare che non sia più così stando a quello che fa sapere LaPresse.

Katia Follesa: perché potrebbe saltare la partecipazione a Sanremo 2025

Secondo quanto fa sapere la nota agenzia di stampa, se i contratti di Luisa Ranieri, Mahmood e Geppi Cucciari sarebbero già pronti, così non sarebbe per Katia Follesa. Stando alle ultime voci di corridoio, infatti, per la presenza della comica sul palco del Teatro Ariston sarebbe arrivato lo stop a causa della richiesta di un cachet troppo alto. Si tratta, tuttavia, di un’indiscrezione non confermata.

Nei prossimi giorni, tuttavia, arriverà l’annuncio ufficiale su tutti i nomi che, a partire dall’11 febbraio, affiancheranno Conti nella conduzione di uno dei Festival più difficili perché arriva dopo cinque Festival condotti con grandissimo successo da Amadeus. Su chi punterà Carlo Conti per convincere il pubblico a seguire il suo Festival senza rimpiangere la presenza di Amadeus? Tra gli altri nomi spunta anche quello di Alessia Marcuzzi con cui Conti ha già lavorato come nella conduzione dei David di Donatello.