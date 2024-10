TORNA SU RAI 1 LA SANTA MESSA IN TV PER OGGI DOMENICA 13 OTTOBRE 2024: LA DIRETTA VIDEO STREAMING DALLA CONCATTEDRALE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI

Al culmine della settimana che ha visto la festa della Madonna del Rosario, ad Acquaviva delle Fonti si celebra la Santa Messa domenicale trasmessa in tv su Rai 1: l’Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali della CEI ha scelto la splendida cornice della Concatterale di Acquaviva delle Fonti (Bari) per la celebrazione della cerimonia eucaristica televisiva di oggi 13 ottobre 2024. Con il consueto orario di appuntamento alle ore 10.55, la Santa Messa su Rai 1 vedrà la regia tv di Simone Chiappetta e il commento di Carolina Zaccarini: ad officiare la celebrazione mons. Giuseppe Russo, vescovo di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti.

Carlo Acutis si festeggia oggi 12 ottobre 2024/ Chi era il giovane morto a 15 anni di leucemia

Non vi sono biglietti o posti a pagamento per la Santa Messa di oggi nella Concattedrale dedicata a Sant’Eustachio Martire, situata in Piazza dei Martiri 1799: chiunque può partecipare alla celebrazione, fino ad esaurimento posti. La chiesa parrocchiale di Acquaviva delle Fonti sarà aperta dalle 9,30 ma l’inizio della diretta scatterà dalle 11: come sempre per la Santa Messa su Rai 1, è garantita anche la diretta video streaming sull’app RaiPlay e sul collegamento online Rai1-RaiPlay. Dopo la Santa Messa con il vescovo Russo sempre su Rai 1 la trasmissione “A Sua immagine”, in attesa del collegamento con l’Angelus di Papa Francesco da Piazza San Pietro alle ore 12, davanti ai tanti fedeli e ai partecipanti del Sinodo sulla Sinodalità 2024.

San Serafino da Montegranaro, 12 ottobre 2025/ Oggi si celebra il frate che rasserenava gli animi della gente

LE LETTURE E IL VANGELO DI OGGI PER LA SANTA MESSA IN TV SU RAI 1: LA DOMENICA DELLA “SEQUELA”

Soffermandoci un attimo sulle letture e il Vangelo previste per la Santa Messa su Rai 1 in tv – così come per tutte le celebrazioni parrocchiali con Rito Romano nel mondo – la domenica di oggi vede al centro la “sequela” del Signore davanti a chi chiedeva con sincerità di poter partecipare alla vita eterna. Per la messa del giorno della XXVIII Domenica del tempo ordinario, il messale ufficiale della CEI del 13 ottobre 2024 vede le due letture dedicate al tema della “vera ricchezza”, con il Vangelo di Marco appunto sulla testimonianza e la sequela del Signore.

GAZA DIMENTICATA/ "La tragedia della Striscia: 20mila orfani, si muore e i cristiani vanno via"

Nella Prima Lettura che potremo ascoltare nella Santa Messa in onda oggi su Rai 1 si affronta il passo dal Libro della Sapienza (7,7-11) dedicato al confronto della sapienza con la ricchezza: è infatti la conoscenza di Dio e l’incontro con la sua realtà quotidiana a donare la vera ricchezza umana, la sapienza e bellezza divina, «lo splendore che viene da lei non tramonta […] è una ricchezza incalcolabile» .La Seconda Lettura è tratta dalla lettera agli Ebrei di San Paolo (4,12-13) dove viene spiegato che parola di Dio è carne viva e discerne ciò che è “sentimento” e ciò che è vero “pensiero del cuore”. Da ultimo appunto il Vangelo di San Marco (10,17-30) «vendi quello che hai e seguimi»: incontrando un tale per strada che domandava come avere la vita eterna, Gesù nel Vangelo ricorda i comandamenti ma ravvisa come sia molto difficile per chi è “ricco” entrare nel regno dei cieli. Il tema non è tanto in termini di ricchezza materiale ma di disponibilità a “donare tutto” per seguire il Signore: «non c’è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva già ora, in questo tempo, cento volte tanto […] e la vita eterna nel tempo che verrà».