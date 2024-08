SARA ERRANI, COMMENTI SESSISTI: COS’È SUCCESSO

Sara Errani, commenti sessisti dalla tv francese. Triste episodio quello capitato durante la partita di doppio femminile alla ex numero 5 al mondo nel singolare, impegnata alle Olimpiadi di Parigi 2024 insieme a Jasmine Paolini, eliminata nel singolare da Anna Karolina Schmiedlova.

Il duo italiano è giunto al settimo giorno dei Giochi Olimpici e dunque in semifinale dove affronteranno Muchova/Noskova in un delicatissimo incontro con le avversarie agguerrite della Repubblica Ceca. La finale sarà contro la vincente tra le spagnole Bucsa/Sorribes Tormo e Andreeva/Shnaider. Grandi possibilità di medaglia dunque per il doppio azzurro che si giocherà oggi, venerdì 2 agosto, il match decisivo per salire almeno sul bronzo.

Purtroppo però, come detto, il tema da affrontare questa volta non riguarda le meravigliose partite giocate dalla coppia azzurra in questa rassegna olimpica, tra vittorie schiaccianti e alcune in rimonta, ma una battuta sessista da parte dei dei telecronisti di RMC, una delle più famose e iconiche emittenti radiofoniche francese.

SARA ERRANI, COMMENTI SESSISTI: IL PRECEDENTE

Sara Errani, commenti sessisti dalla tv francese. Ancora un episodio increscioso accaduto durante i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Infatti già prima della tennista romagnola, c’era stata una situazione simile capitata durante il nuoto, questa volta dal Regno Unito.

Bob Ballard, telecronista di Eurosport UK, è stato protagonista di una frase che ha fatto moltissimo discutere non solo in patria: “Sapete come sono le donne, sempre in giro a truccarsi…” riferendosi all’arrivo in ritardo di un’atleta olimpionica.

Il giornalista è stato licenziato immediatamente e dunque non si vedrà più in nessuna tribuna stampa per tutta la manifestazione. È molto probabile che accadrà lo stesso anche al telecronista radiofonica dell’emittente francese RMC. Il pugno duro sembra l’unica soluzione inquinante questi casi.