Scaletta Take That: concerto a Roma oggi 8 luglio 2024/ Da Patience a Back for Good, tutte le hit

I Take That tornano a Roma: Gary Barlow, Mark Owen e Howard Donald oggi in concerto

L’estate dei grandi concerti, in Italia, vede tra i protagonisti indiscussi anche i Take That che, dopo aver scritto la storia della musica internazionale negli anni Novanta, continuano ad essere una delle band più famose al mondo, seguita sia da chi è cresciuto con la loro musica che dalle generazioni successivi. Dopo il grande successo ottenuto domenica 7 luglio al Marostica Summer Festival Volksban, i Take That si esibiscono oggi sul palco della Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma.

Della formazione originale sono rimasti solo tre componenti e, attualmente, i Take That sono formati da Gary Barlow, Mark Owen e Howard Donald dopo l‘addio, nel 1995, di Robbie William che è riuscito a costruire una brillante carriera solista e di Jason Orange che ha lasciato la band nel 2015.

Concerto Take That a Roma: grandi hit in scaletta

I Take That sono considerati la prima boy band che, negli anni, ha venduto milioni di dischi con brani che saranno sicuramente presenti nella scaletta del concerto di questa sera a Roma. Tra i brani che Gary, Mark e Howard regaleranno al proprio pubblico ci sarà sicuramente Patience, singolo pubblicato nel 2006 e che ha di fatto segnato il ritorno del gruppo britannico sulle scene dopo 10 anni di assenza con l’album Beautiful World.

Tra i brani in scaletta del concerto dei Take That, inoltre, non mancheranno i brani che hanno fatto la storia del gruppo come Back for Good, ballata d’amore scritta da Gary Barlow che ha ottenuto un incredibile successo non solo in Europa, ma anche in Brasile grazie alla telenovela Por Amor, che la utilizzò come sigla negli anni 1997 e 1998. In scaletta, inoltre, dovrebbe esserci anche Everything Changes, brano con cui la band ha scalato la classifica inglese.

La scaletta del concerto dei Take That a Roma

Greatest Day

Giants

Everything Changes

Shine

I Found Heaven

Pray

How Deep Is Your Love

Patience

The Flood

Get Ready for It

Windows

This Life

Relight My Fire

These Days

Hold Up a Light

Back for Good

Never Forget

Rule the World

