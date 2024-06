SCENARIO AI/ Lu Gang: un boom fonte di incertezza per le imprese e i loro dipendenti

Chiusi i battenti di “BEYOND Expo 2024”, l’evento internazionale sulle tecnologie digitali tenutosi, come di consueto, a Macao, abbiamo intervistato Lu Gang, co-founder di BEYOND e attento conoscitore dei mercati digitali asiatici e globali. Lu Gang è anche il fondatore e direttore di Technode il quotidiano cinese dedicato ai mercati digitali con sede a Hong Kong e considerato come la testata di settore più autorevole in Asia. Quest’anno “BEYOND Expo 2024” svoltasi nell’area di sapore tutto italiano del The Venetian Macao Cotai Expo, si è concentrato su tre macro filoni che hanno orientato i contenuti dell’intera manifestazione: Healthcare, Climatech e Consumertech.

Vorrei iniziare con i risultati di “BEYOND Expo 2024” da poco conclusasi. Quali sono stati i numeri di questa edizione? Quali contenuti che hanno maggiormente attratto? Quanti espositori e da dove? Quali sono state, infine, le differenze rispetto alle passate edizioni?

Rispondo innanzitutto con i numeri di questa edizione. Quest’anno abbiamo avuto oltre 20.000 partecipanti provenienti da oltre 70 Paesi e territori, con 820 espositori, di cui il 40% in rappresentanza di aziende internazionali. Il confronto tra manager, decisori ed esperti è per noi molto importante: abbiamo distribuito il confronto tra 7 palchi, con oltre 250 relatori e 160 tavole rotonde Molto nutrita, infine, l’area degli investitori, con 600 operatori provenienti da oltre 30 Paesi, distribuiti in tutto il mondo. I numeri dell’Expo di quest’anno danno quindi un riconoscimento internazionale senza precedenti. Quanto ai contenuti, “BEYOND Expo 2024” ha raggiunto un traguardo significativo con l’introduzione di nuovi filoni di confronto e forum distinti per aree tematiche e per territori. Vorrei citare, tra gli altri, il SheTech Forum, l’Asia-Latam Tech Forum, il Japan Tech Forum, il Wealth Summit e il Founders Forum. In tutti i casi si è trattato di Forum che hanno facilitato il confronto tra decisori governativi, investitori e fondatori, presentando nuove idee e innovazioni e stimolandone di nuove. Vorrei anche ricordare la partecipazione di ospiti illustri provenienti da Europa, Stati Uniti, America Latina, Asia settentrionale e Sud-est asiatico e oltre, che hanno connotato in chiave globale il ruolo di “BEYOND Expo 2024”.

Il titolo di questa edizione 2024 è stato “Embracing the Uncertainties”. Perché questo titolo? Incertezze sugli sviluppi delle tecnologie o tensioni sul versante geopolitico?

Il titolo dell’edizione 2024 “Abbracciare le incertezze” riflette le numerose incertezze che abbiamo incontrato quest’anno. È tutto sotto i nostri occhi, dalle dispute politiche internazionali, che hanno creato sfide e in qualche caso difficoltà per le aziende in base alla loro ubicazione territoriale, alle recessioni economiche che hanno introdotto instabilità finanziaria, infine alla raccolta di fondi che è diventata più difficile per le start-up e per le stesse aziende. Vorrei anche aggiungere che l’esplosione dell’intelligenza artificiale rappresenta una significativa fonte di incertezza, poiché le aziende tenderanno a diventare più snelle e ci si aspetta che i dipendenti migliorino l’efficienza delle loro prestazioni attraverso strumenti sempre più sofisticati di intelligenza artificiale. Se si considera il peso di queste sfide, si comprende come le aziende da un lato e i dipendenti, dall’altro, devono continuamente adattarsi a nuovi modelli organizzativi e di mercato. Per imprenditori, investitori e leader aziendali, le incertezze sono una costante, spesso fuori dal controllo individuale. Tuttavia, con la giusta mentalità, con partnership strategiche e, se mi permette, anche con piattaforme come “BEYOND Expo”, crediamo di poter abbracciare e superare collettivamente queste incertezze.

Quanto sono importanti i giovani, anzi i giovani imprenditori, nella trasformazione digitale e come eventi come questo potrebbero aiutare la cooperazione internazionale e il confronto contro divisioni e muri che penalizzano le diversità invece di valorizzarle?

I giovani e i giovani imprenditori sono in prima linea nella trasformazione digitale, portando con sé nuove prospettive, idee innovative e la volontà di sfidare lo status quo. I giovani sono e saranno fondamentali nel promuovere i progressi tecnologici e nell’adottare nuovi strumenti digitali che rimodellino le industrie e le organizzazioni sociali nelle quali esse operano. Eventi come BEYOND Expo forniscono una piattaforma essenziale per consentire a questi giovani leader e startup di connettersi, condividere le loro innovazioni e collaborare su scala globale. Riunendo partecipanti diversi provenienti da diverse regioni, promuoviamo la cooperazione e la comprensione internazionale. Ciò aiuta a collegare le start-up con capitali e opportunità e, mentre i partecipanti si impegnano in dialoghi significativi ed eventi che facilitiamo, speriamo che condividano le migliori pratiche e formino partenariati che trascendono i confini geografici e culturali. Nel mercato asiatico l’innovazione è in forte espansione, ma il panorama è più frammentato a causa della diversità culturale e linguistica. Piattaforme come BEYOND Expo sono ancora più cruciali in questo contesto, poiché migliorano la comunicazione e la collaborazione tra giovani imprenditori, investitori, aziende e governi in tutta l’Asia e nel mondo. In tal modo, si può contribuire a integrare un mercato sin troppo frammentato, incoraggiando la sinergia e la crescita reciproca all’intera prossima generazione di innovatori asiatici.

Cos’ha in mente guardando per il prossimo anno a BEYOND Expo 2025?

Ci stiamo pensando ovviamente da un po’. Guardando a “BEYOND Expo 2025”, puntiamo a espandere ulteriormente il nostro ruolo continentale e il nostro impatto in Asia. Vogliamo concentrarci su temi che guardino alle tendenze emergenti e alle sfide in termini di tecnologia, di sostenibilità e di impatto sociale. Puntiamo inoltre a coinvolgere un numero maggiore di Paesi e regioni continentali, rispettando le diversità territoriali e cercando di rappresentarle tutte. Vogliamo promuovere collaborazioni più profonde tra start-up, investitori, aziende ed enti governativi di ogni Paese. Puntiamo a creare un ecosistema dinamico per l’innovazione e la crescita. Inoltre, prevediamo di sfruttare tecnologie avanzate per migliorare l’esperienza dei partecipanti, comprese opzioni di partecipazione virtuale ampliate e strumenti di networking basati sull’intelligenza artificiale. “BEYOND Expo 2025” dovrà essere, nelle nostre intenzioni, un catalizzatore di connessioni significative tra le persone e di idee di trasformazione digitale capaci di plasmare il futuro della tecnologia e del business su scala globale.

