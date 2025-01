Storie Italiane torna a trattare il caso di Daniela Ruggi, la ragazza sparita da Modena e che non si trova ormai dallo scorso settembre, anche se più volte è stata avvistata in varie località della zona. Il programma ha intervistato l’avvocato del fratello di Daniela Ruggi, De Cicco, per fare chiarezza su alcune indiscrezioni secondo cui il fratello Alberto avrebbe strattonato la sorella: “Smentisco tutte le voci sul conto di Alberto, ritengo doveroso fare chiarezza c’è un’opera di discredito verso Alberto Ruggi e anche di denigrazione. Come abbiamo avuto modo di riferire nelle cronache locali il mio assistito nega qualsiasi comportamento violento verso la sorella o qualche diatriba con oggetto la casa famigliare che è andata ai tre fratelli Ruggi per successione, ed è già divisa”.

Omicidio suicidio a Gualdo Tadino/ Amiche della coppia: “Non vi erano segnali, non c'era gelosia...”

Una ex collega di Daniele Ruggi ha raccontato di aver visto la scomparsa essere strattonata dal fratello con forza, “poi lei è stata messa in macchina con forza”. E ancora: “Daniele è stata sempre da sola, sua madre veniva una volta al mese, lei diceva che la sua famiglia non veniva mai. Secondo me Daniela Ruggi non c’è più, è un mio pensiero: sarebbe tornata se fosse ancora viva, per me è morta”.

Neonato morto nella culla termica a Bari/ Don Antonio Ruccia: "Non poteva essere salvato"

SCOMPARSA DANIELA RUGGI, L’AVVOCATO DEL FRATELLO: “QUALSIASI COMPORTAMENTO AGGRESSIVO…”

L’avvocato di Alberto Ruggi ha ripreso la parola: “Ciò che si dicono sulla madre non riguarda me smentirlo, io rappresento solo Alberto e posso dire che nega qualsiasi comportamento aggressivo o violento verso la sorella, il motivo per cui mi trovo in collegamento adesso è di voler fare chiarezza su tante illazioni a danno del mio assistito, non è una persona violenta, non ci sono mai state aggressioni, era solo un famigliare preoccupato per lo stile di vita che la sorella voleva tenere”.

Pierina Paganelli/ Manuela sul furto: “Che coraggio rubare in quell'appartamento, non ho sentito nulla”

“Non è vero che Alberto non si interessasse della sorella visto che molte volte ha sollecitato i servizi social per prendere in carico la posizione della sorella. Io anche ho chiesto tramite Alberto un incontro con i servizi sociali, quindi smentisco categoricamente che Alberto si sia disinteressato, anzi è l’esatto contrario”.

SCOMPARSA DANIELA RUGGI, L’AVVOCATO DEL FRATELLO: “LUI FREQUENTAVA LA CASA…”

E ancora: “Lui frequentava la casa della sorella, di cui era comproprietario dell’immobile, ha sempre avuto le chiavi dell’immobile fino all’aprile 2024 quando Daniela Ruggi ha deciso di cambiare in maniera autonoma la serratura. Quello che preoccupava Alberto era che la ragazza vivesse in condizioni decorose, anche dal punto di vista igienico sanitarie, non era un’attività controllante, era solo un famigliare molto preoccupato, si preoccupava anche che la ragazza mangiasse”.

L’avvocato aggiunge: “Vorrei dire un fatto importante. Daniela viveva in condizioni igienico sanitarie in casa non buone ma Daniela si opponeva alla volontà del fratello di aiutarla, lei preferiva vivere da sola senza l’interferenza di famigliari e di Alberto”. Storie Italiane ha mandato in onda delle foto dell’abitazione di Daniela Ruggi che mostrano evidentemente una situazione non buona.