La Liguria – e tecnicamente anche parte dell’Emilia-Romagna – torna a tingersi di arancione in vista di un’allerta meteo diramata nella giornata di oggi dalla Protezione Civile e con l’aggravarsi del quadro meteorologico si infittisce l’elenco delle scuole chiuse domani: sono già decine e decine i comuni – e di conseguenza gli istituti – che hanno deciso di tenere chiusi i cancelli scolastici per evitare a famiglie e studenti pericolosi viaggi di andata e ritorno in mezzo all’incessante pioggia che è attesa per la giornata di giovedì 17 ottobre 2024: tra queste righe vedremo l’elenco completo delle scuole chiuse domani, ma prima è importante partire da alcune raccomandazioni non secondarie.

Infatti oltre alle scuole chiuse domani – ricorda in particolare l’amministrazione comunale di La Spezia – è importante che i cittadini osservino alcune piccole raccomandazioni come quella di evitare di frequentare luoghi ampi come parchi, cimiteri e giardini pubblici, oltre a quella di evitare (dove e quando possibile) di sostare vicino a fiumi e torrenti, assicurando anche le proprie automobili in parcheggi distanti dagli stessi corsi d’acqua; il tutto fermo restando che saranno sospesi anche gli eventi all’aperto, alcuni al chiuso e – soprattutto – i mercati ortofrutticoli.

L’elenco completo delle scuole chiuse domani: la mappa della Liguria tra Genova, La Spazia e Chiavari

Entrando nel merito delle scuole chiuse domani, la cosa più importante è mettere in chiaro che l’elenco potrebbe cambiare anche nel corso delle prossime ore ed – addirittura – alle prime luci dell’alba con l’ovvio consiglio di rimanere sempre aggiornati consultando ogni tanto il sito del proprio comune e della scuola: l’esempio lampante è quello di Genova, che per ora non ha disposto alcuna chiusura a scuole ed istituti ma potrebbe – esattamente come l’8 ottobre in occasione dell’ultima allerta arancione – farlo domani mattina presto.

D’altra parte – dicevamo già prima – sono parecchi i comuni che hanno già preso la decisione di tenere le scuole chiuse domani, a partire dal già citato La Spezia che vedrà la sospensione degli istituti di ogni ordine e grado: la stessa decisione riguarderà anche i territori di (in ordine alfabetico) Arenzano, Bargagli, Busalla, Campomorone, Casarza Ligure, Casella, Castiglione Chiavarese, Ceranesi, Chiavari, Cogoleto, Crocefieschi, Isola del Cantone, Lumarzo, Mele, Mignanego, Moconesi, Montoggio, Ne, Rapallo, Ronco Scrivia, San Colombano Certenoli, Santa Margherita Ligure, Sant’Olcese, Savignone, Serra Riccò, Sestri Levante e Valbrevenna.

A Sori – invece – chiuderanno solo gli asili nido e le materne e a Chiavari l’Istituto Assarotti e gli immobili in via Castagnola ai civici 2-4-11-15, in via Santa Chiara 20 (solo l’edificio vicino al fiume) e in viale Millo 121; ma ribadiamo che l’elenco delle scuole chiuse domani potrebbe ancora aumentare ed allargarci anche ai territori dell’Emilia-Romanga che – per ora – non hanno ancora disposto nessuna chiusura.