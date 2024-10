L’ALLERTA METEO ROSSA COSTRINGE ANCORA LE SCUOLE CHIUSE: COSA SUCCEDE A GENOVA E IN LIGURIA

Con l’allerta meteo rossa prevista e confermata in Lombardia e Liguria, le scuole chiuse inizialmente indicate ieri sono aumentate a dismisura nelle prime ore della mattinata: gli scenari caotici e complessi a Genova, dove l’esondazione del fiume Fegino in Val Polcevera ha costretto interventi diretti della Protezione Civile, fino al resto della Liguria, di parte della Toscana e dei comuni lombardi, sono in costante aggiornamento. Il primo dei provvedimenti decisi di norma dalle amministrazioni comunali è appunto l’approntare di scuole chiuse, così come parchi e cimiteri: non è da meno l’eccezionale allerta meteo per il forte maltempo provocato dall’uragano Kirk, giunto in Italia già nella giornata di ieri (con previsti oltre 200 litri di pioggia per metro quadrato al Centro-Nord).

Allerta meteo rossa in Liguria e Lombardia/ Arriva l'uragano Kirk: arancione in Lazio, Veneto e Toscana

Situazione parecchio complicata a Genova e nel Levante ligure, così come l’Alta Toscana, per l’arrivo di piogge e allagamenti continuati tutta la notte e previsti anche per l’intera giornata di oggi: così il sindaco Bucci ha disposto per la giornata di oggi 8 ottobre 2024 «Scuole chiuse di ogni ordine e grado su tutto il territorio comunale», chiudendo anche tutti i dehors attività commerciali nelle zone esondabili o già esondate. Come ha spiegato l’Arpal Liguria, l’allerta meteo rossa in questa regione è composta a questo giro dall’uragano in arrivo e anche dalla convergenza di venti opposti da sud-est e nord-ovest, che manterrà precipitazioni anche nelle prossime ore.

Allerta meteo Liguria e Toscana: maltempo in arrivo/ Rischio scuole chiuse, previsioni sui temporali

Per questi motivi, la decisione di Genova è stata seguita anche da altri Comuni disposti tra Ponente e Levante, con l’elenco messo a disposizione dal servizio di Meteo.it (raccogliendo le comunicazioni dei singoli Comuni): nella provincia di Genova, tra gli altri, scuole chiuse previste oggi a Busalla, Arenzano, Chiavari, Rapallo, Recco, Santa Margherita Ligure, Sestri Levante (con le scuole superiori che opereranno in DaD), Zoagli. Nella provincia di La Spezia invece praticamente tutti i Comuni hanno deciso per la chiusura delle scuole: tra gli altri, classi a casa a Borghetto di Vara, Ameglia, Lerici, Sarzana, Varese Ligure e Santo Stefano di Magra. L’elenco dei Comuni con scuole chiuse prosegue poi anche nell’alta Toscana, specie ad Aulla, nella provincia di Massa Carrara e anche nelle altre province (Firenze esclusa): Grosseto, Massa Marittima, Follonica, Cecina, Livorno, Piombino, Rosignano, Montecatini Val di Cecina e Camaiore.

ALLERTA METEO ROSSA IN EMILIA ROMAGNA: ESONDA IL FIUME LAMONE/ Criticità a Traversara: residenti evacuati

DA GENOVA A BERGAMO FINO A VARESE: L’ELENCO COMPLETO DI TUTTE LE SCUOLE CHIUSE OGGI 8 OTTOBRE 2024

Non è solo Genova però ad essere interessata dall’allerta meteo per la giornata di oggi, e così i provvedimenti di scuole chiuse “sconfinano” anche oltre la Liguria e la Toscana, arrivando fino alla Lombardia travolta dal maltempo fin dalla serata del 7 ottobre. Al di là di Varese che ha deciso di chiudere ogni ordine e grado per il passaggio della corsa ciclistica “Tre Valli Varesine”, la situazione più problematica è in corso a Bergamo. L’allerta rossa diramata dalla Protezione Civile già questa notte ha portato alla chiusura netta di tutte le scuole superiori (le secondarie di secondo grado) sull’intero territorio bergamasco, seguiti dalla chiusura dell’Università di Bergamo in tutte le sue sedi.

A precedere la medesima decisione erano già intervenuti ieri sera i Comuni della Val Seriana, della Val Brembana e della Valle Imagna, con scuole chiuse non solo fra le superiori ma anche per medie, elementari ed asili. Con pioggia, maltempo e allagamenti già copiosi in alcune aree di Bergamo, la sindaca Elena Carnevali ha disposto l’ordinanza comunale che ha di fatto anticipato l’esondazione parziale dei fiumi Brembo e Serio in queste ore. Restano invece aperte le scuole dell’infanzia, le primarie e le secondarie di primo grado. Secondo quanto disposto dai singoli Comuni della Bergamasca, ecco quali scuole rimarranno chiuse almeno per oggi 8 ottobre 2024: Almeno, Palazzago, Sant’Omobono Terme (Valle Imagna); Valnegra, Lenna, Branzi, Santa Brigida, Branzi, Olmo al Brembo, Val Serina, San Pellegrino Terme, Val Brembilla, Piazza Brembana, San Giovanni Bianco, Zogno (Valle Brembana); Nembro, Clusone, Gazzaniga, Alzano e Albino (Val Seriana).