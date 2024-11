Alessandro Cattelan co-conduttore di Sanremo 2025, arriva l’annuncio di Carlo Conti

Sul palco del Festival di Sanremo 2025, al fianco del padrone di casa Carlo Conti, salirà anche Alessandro Cattelan, pronto a debuttare al timone di Sanremo Giovani. Il presentatore toscano ha annunciato nel corso della conferenza stampa proprio della kermesse rivolta ai giovani di aver scelto il giovane collega come co-conduttore per la serata finale del Festival, nel siparietto di oggi davanti ai giornalisti il direttore artistico ha svelato: “Quest’anno salirai sul palco di Sanremo, venerdì sera finisce il Dopofestival e quindi sabato sera non avrai niente da fare, per questo sarai uno dei co-conduttori della serata finale del Festival” le parole di Conti che si è rivolto direttamente a Cattelan.

Oroscopo settimanale Paolo Fox, previsioni 11-17 novembre 2024/ Toro al top, Leone in difficoltà

Alessandro Cattelan dunque debutterà sul palco dell’Ariston, ma ovviamente questa non sarà l’unica presenza intorno a Carlo Conti, che nelle prossime settimane potrebbe nuovamente fare tappa al TG1 per altre novità riguardo al Festival di Sanremo 2025.

Alessandro Cattelan al fianco di Carlo Conti: anche Annalisa sarà co-conduttrice di Sanremo 2025?

L’annuncio di Carlo Conti sarà seguito nelle prossime settimane da altre novità riguardo al Festival di Sanremo 2025, il conduttore toscano infatti farà tappa al telegiornale il 2 dicembre per svelare i nomi dei Big in gara sul palco dell’Ariston. Intanto cresce anche l’attesa per conoscere i nomi degli altri co-conduttori della rassegna musicale più importante d’Italia, Leggo ha avanzato il nome di Stefano De Martino, che potrebbe fare compagnia a Carlo Conti a Sanremo, ma oltre a lui resiste anche l’ipotesi Annalisa, una delle possibili showgirl di Sanremo 2025 che già in passato era stata accostata più volte al ruolo, poi mai realmente ricoperto.

Rita Dalla Chiesa difende Sonia Bruganelli: "Non cerca fidanzati ricchi"/ "Bonolis non è una sua colpa"

Niente Barbara D’Urso invece, il nome della conduttrice è stato già decurtato dalla lista delle possibili spalle di Carlo Conti al Festival di Sanremo 2025, al momento l’unica certezza è rappresentata da Alessandro Cattelan.