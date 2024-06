Serie A 2024-25, ufficiali le date/ Ecco quando inizia e finisce il nuovo campionato (oggi 27 giugno 2024)

SERIE A 2024-25, UFFICIALI LE DATE DI INIZIO E FINE

Non prendete impegni, le date di inizio e fine del campionato di Serie A 2024-25 adesso sono ufficiali, ratificate dal Consiglio Federale della FIGC che si è tenuto oggi, giovedì 27 giugno 2024. Le date che più interessano tifosi ed appassionati sono però quelle appunto di inizio e fine della Serie A che verrà, quindi ecco che ai nastri di partenza saremo domenica 18 agosto 2024 (ma sicuramente con anticipi a sabato 17), mentre l’ultima giornata sarà fissata per domenica 25 maggio 2025, quando terminerà il cammino della stagione che vedrà l’Inter giocare con lo scudetto tricolore e due stelle sul petto dopo il trionfo nell’ultimo campionato.

Indicativamente in realtà si sapeva già che queste sarebbero state di massima le date di inizio e fine del campionato di Serie A 2024-25, ma naturalmente adesso c’è il sigillo dell’ufficialità. Adesso non resta che attendere la data tradizionalmente più “calda” dell’estate del pallone per tifosi e appassionati, perché la Lega Serie A deve ancora comunicare quale sarà il giorno in cui sorteggerà il calendario del prossimo torneo, per avere dunque tutte le giornate, le date e le partite del campionato di Serie A 2024-25.

LE DATE DELLA SEIRE A 2024-25 E DEGLI ALTRI CAMPIONATI

In realtà il Consiglio Federale ha ratificato le date d’inizio di tutti i campionati, non solo della Serie A 2024-25, quindi possiamo dire che pure la Serie B scatterà nello stesso weekend del 18 agosto, di solito il campionato cadetto fa un anticipo al venerdì sera e quindi l’appuntamento dovrebbe essere già per il 16 agosto, mentre il termine della stagione regolare sarà per il 9 maggio 2025, perché naturalmente in Serie B bisognerà tenere conto anche della successiva disputa dei playoff. Un discorso che vale a maggior ragione in Serie C, quando si partirà una settimana dopo (il 25 agosto), ma già il 27 aprile 2025 terminerà il campionato regolare.

A proposito di Serie C, una delle notizie più significative emerse dall’odierno Consiglio Federale riguarda l’ufficialità dell’ammissione in terza serie del Milan U23, che andrà a sostituire l’Ancona che non è stato ammesso. Salgono così a tre le seconde squadre nel panorama del calcio professionistico italiano, con i rossoneri che si aggiungono alla Juventus e all’Atalanta. Infine, uno sguardo al settore femminile che dalla successiva stagione 2025-26 amplierà gli organici, con la Serie A a 12 squadre e la Serie B a 14.











