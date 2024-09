Bacio tra Javier Martinez e Shaila Gatta al Grande Fratello 2024: i due sempre più vicini

Alla fine il tanto atteso bacio tra Javier Martinez e Shaila Gatta è arrivato anche se solo per gioco, almeno al momento. È nell’aria da tempo un certa sintonia e alchimia tra l’ex Velina di Striscia la notizia e il pallavolista sintonia notata anche dagli altri concorrenti soprattutto Jessica Morlacchi che nelle scorse ore si era detta sicura che tra i due può nascere qualcosa perché sono molto simili. E poco dopo tra i due è scattato un bacio.

Il bacio tra Javier Martinez e Shaila Gatta al Grande Fratello 2024 è avvenuto durante il gioco della bottiglia. In piano spirito goliardico e giocoso Helena Prestes ha chiesto al pallavolista cosa provasse davvero per Shaila. Javier non ha esitato a rispondere di provare qualcosa: “Si, lei mi piace molto” A questo punto, sempre durante il gioco, gli altri concorrenti hanno imposto che si scambiassero un bacio e senza farsi pregare tra i due è scattata tra l’euforia generale. Si è trattato solo di un gioco ma sul web è già partita la ship per i due ed in molti sostengono che è solo questione di tempo prima che tra i due nasca qualcosa.

Grande Fratello 2024, scatta il bacio tra Shaila Gatta e Javier Martinez: reazione degli altri concorrenti

Il bacio tra Javier Martinez e Shaila Gatta al Grande Fratello 2024 ha suscitato reazione diverse negli altri concorrenti. Subito dopo il gesto d’affetto gli altri concorrenti hanno iniziato a gridare: “E vai, finalmente, era l’ora Javi, dai belli che siete”. Secondo Jessica Morlacchi, l’interesse tra Javier e Shaila è molto più serio di quanto voglia far credere ed è convintissima e crede molto in una loro possibile storia d’amore: “Secondo me anche fuori si sarebbero conosciuti così andando per gradi. Perché non sono due persone di fuoco, loro sono più di testa.” Dubbiosa sulla loro compatibilità, invece, si è mostrata Ilaria Clemente. Questa sera, tuttavia, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello 2024 ed il bacio tra Shaila e Javier sarà argomento di discussione.

