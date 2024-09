“Flirt Shaila Gatta e Javier Martinez? Ho visto come si guardano”: la rivelazione di Jessica Morlacchi al Grande Fratello 2024

Il Grande Fratello 2024 è iniziato da poche settimane è già sono nate le prime sintonie e alchimie tra i ragazzi. E sembra soprattutto essere nato un triangolo, o meglio dire un quadrilatero, tra Shaila Gatta con Javier Martinez e Lorenzo Spolverato, ed il pallavolista che a sua volta pare attratto da Helena Prestes. In queste ore però a dire la sua sulla complicata situazione amorosa è intervenuta Jessica Morlacchi. Secondo la cantante il vero interesse e la vera alchimia è tra Javier Martinez e Shaila Gatta.

Jessica Morlacchi e Clayton Norcross, virale video incontro prima del Grande Fratello 2024/ Cos'è accaduto

Nel dettaglio, infatti, Jessica Morlacchi al Grande Fratello 2024 parlando con gli altri in giardino prima inquadrato meglio l’ex Velina di Striscia la notizia: “Lei è molto all’antica è una ragazza con sanissimi principi e tantissimi valori vuole un uomo che non la tradisca che si prenda cura di lei. Lo dice sempre. Loro due devono prendersi di testa.” E poi ha sottolineato la differenza tra come Javier Martinez guarda Helena Prestes “con fare da piacione” e come invece si comporta con Shaila Gatta: “Lui Shaila non l’ha mai guardata da piacione perché le interessa, parla di valori quando parla con lei. È una cosa più di testa. Io ho visto come si guardano e come cercano di conoscersi.”

Jessica Morlacchi via i pantaloni al Grande Fratello/ Luzzi: "Puoi avere un sedere più bello, ma poi..."

Javier Martinez attratto da Shaila Gatta al Grande Fratello 2024? “Ha dei punti che mi piacciono”

Jessica Morlacchi è convinta che tra Shaila Gatta e Javier Martinez prima o poi nascerà un flirt e che potrebbero anche stare insieme in futuro. Da parte sua durante la chiacchierata l’ex pallavolista ha confessato: “Io in questo momento sto conoscendo una ragazza che ha dei punti che mi piacciono e questo non vuol dire che ci sia attrazione.” Mentre Shaila parlando con Luca Calvani ha ammesso: “Se a lui piace un’altra ben venga. Le cose avvengono con calma. Preferisco vivere le cose con calma, anche perché qui c’è un tempo predefinito. Solo che c’è un’altra persona che pressa, ma non è un problema mio.” Insomma, sta nascendo qualcosa tra Shaila Gatta e Javier Martinez al Grande Fratello 2024?