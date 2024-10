Sono passati quasi esattamente due anni dall’annuncio di Silent Hill 2 remake, e ormai ci siamo: il gioco horror amatissimo nella sua versione originale, sta per arrivare sulle console di nuova generazione nonché sul personal computer. La data da segnarsi in rosso sarà il prossimo 8 ottobre, quindi fra soli 4 giorni, quando dalle ore 00:00 il videogioco sarà reso disponibile appunto sulla piattaforma Playstation Network, vittima di un down pochi giorni fa, nonché su quelle per personal computer, a cominciare dal noto Steam.

LAVORO & AI/ Le garanzie da non dimenticare negli sviluppi dell'Intelligenza artificiale

Il remake di Silent Hill 2 è stato affidato al team Bloober che in base alle prime recensioni sembrerebbe aver fatto un egregio lavoro, mantenendo intatto lo spirito di quello che è non soltanto un classico dei videogiochi horror, ma uno dei videogame più amati di tutti i tempi.

SILENT HILL 2 REMAKE: UNA VERSIONE TIRATA A LUCIDO

Bloober ha deciso di lavorare ad una versione tirata a lucido del capolavoro a firma Konami in quanto grande fan dello stesso, e anche per questo ha voluto “ricostruirlo” con un occhio di riguardo, cercando di migliorarne prima di tutto l’aspetto grafico, ma senza ovviamente snaturarlo. E così che le atmosfere cupe, tetre, a volta quasi disturbanti di Silent Hill 2 sono rimaste intatte, e grazie al motore grafico della Playstation numero 5 nonchè dei computer più recenti, sono ora addirittura più ammirabili.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE/ E Regolamento Ue: a chi giova "umanizzare" l'IA?

Come detto sopra, la data ufficiale della messa in commercio del videogame è fissata all’inizio della settimana prossima, e si comincerà dalla costa ovest degli Stati Uniti alle ore 21:00: i videogiocatori della California saranno quindi i primi che potranno godere del nuovo gioco, mentre per gli italiani toccherà appunto aspettare la mezzanotte (solo per i possessori di Playstation 5), poi dalle ore 6:00 spazio ai videogiocatori pc.

SILENT HILL 2 REMAKE: IN COSA E’ MIGLIORATO

Stando a quanto fatto sapere da La Gazzetta dello Sport, che ha avuto la fortuna di mettere le proprie mani sul gioco, dopo tre ore di partita Silent Hill 2 appare tecnologicamente ben fatto, con una grafica moderna e in linea con le console di ultima generazione. Nota di merito per le scene di intermezzo, che hanno dato vita a personaggi che prima sembravano quasi “di cartone”, e anche il sonoro ha subito un netto salto di qualità.

Faggin (fisico): "IA potrebbe toglierci la libertà"/ "Se non stiamo attenti chi la controlla ci controllerà"

Fra le novità anche nuovi quiz nonché dei finali che si possono sbloccare. Si tratta di un gioco ovviamente consigliato a tutti gli amanti dell’originale Silent Hill 2 e nel contempo anche a coloro che cercano un’avventura horror un po’ old school. Nel frattempo stanno arrivando anche le prime recensioni, e quella di Famitsu, storica testata giapponese, appare decisamente promettente, tenendo conto che ha assegnato al videogame di Konami un bel 35 su 40, quindi quasi il punteggio massimo e superiore addirittura all’originale, che invece si era fermato a 32 su 40.