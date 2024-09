Simon Coleman 2: tutto sulla seconda stagione

Simon Coleman, serie televisiva drammatica franco-belga che ha fatto compagnia ai telespettatori di Raiuno in questo settembre, tornerà in onda con la seconda stagione. Come fa sapere TvBlog, infatti, France 2 ha confermato la seconda stagione della serie, che sarà composta da sei episodi da 50 minuti l’uno. In Italia, però, il pubblico dovrà aspettare diversi mesi prima di poter vedere gli episodi della seconda stagione che, invece, è stata già trasmessa in Belgio mentre in Francia sta andando in onda in questo periodo.

Simon Coleman 2, invece, in Italia, andrà in onda solo il prossimo anno. I nuovi episodi della serie che raccontano le vicende del poliziotto impegnato a destreggiarsi tra i tanti casi da risolvere e la vita privata in cui giocano un ruolo importantissimo i nipoti, andranno in onda nel 2025 su Raidue.

Simon Coleman 2: anticipazioni prima puntata

Il primo episodio di Simon Coleman 2 s’intitola “Palla perduta” in cui, come svela FranceTv, Fabien Delmas, direttore delle risorse umane in un laboratorio di cosmetici, muore nel bel mezzo di una partita di paintball organizzata per unire le sue squadre. Simon e Chloé cominciano le indagini per capire cosa possa essere successo e scoprono che è stato ucciso da un proiettile avvelenato.

Simon e Chloé indagano, così, sulla vita privata e professionale della vittima e scoprono che Fabien non era molto apprezzato sul luogo di lavoro, nonostante la credenza popolare. I due poliziotti, inoltre, scoprono che il veleno che ha ucciso Fabien proviene da una pianta coltivata in laboratorio.