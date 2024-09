Siria Pingo chi è: come vanno le cose con Matteo Vitali dopo Temptation Island

Tra le protagoniste della recente edizione di Temptation Island abbiamo visto Siria Pingo, la fidanzata di Matteo Vitali che ha deciso di proseguire la storia con il fidanzato dopo il viaggio nei sentimenti vissuto nel programma di Filippo Bisciglia. Siria Pingo nelle scorse settimane è tornata a parlare della sua relazione con Matteo, ammettendo come non manchino gli up & down anche dopo l’esperienza nel format, la ragazza aveva deciso di partecipare alla trasmissione visto che non si sentiva più a proprio agio con il fidanzato Matteo Vitali dopo aver perso 85 kg.

Prendere parte a Temptation Island sembra però aver salvato la coppia dalla rottura, intervenendo sui social e rispondendo alle inevitabili curiosità dei fan dopo l’esperienza nel programma, la giovane ha svelato come vanno le cose adesso con Matteo: “Come tutte le coppie, anche noi attraversiamo alti e bassi, sento però che l’esperienza nel programma ci ha migliorati” ha svelato.

Temptation Island, i dubbi di Siria Pingo su Matteo: cosa è accaduto

Nel bel mezzo dell’avventura vissuta nel programma di Canale Cinque condotto da Filippo Bisciglia, Siria Pingo aveva manifestato con le compagne di viaggio tutti i suoi dubbi riguardo alla relazione con Matteo Vitali, che ovviamente ha incontrato dei momenti di difficoltà e proprio grazie a Temptation Island 2024 la coppia ha tentato di risolvere le incomprensioni venutesi a creare negli ultimi tempi: “Non sono più quella di prima e non so più se voglio stare con lui, Io non sono sicura di provare quello che provavo prima, perché sono cambiata sia fisicamente che di testa” aveva detto in un confessionale Siria Pingo.

Sempre riguardo al fidanzato Matteo Vitali, Siria Pingo si era detta preoccupata per la direzione presa dalla relazione, visto che aveva smesso di cercarlo anche dal punto di vista intimo.