Siria Pingo, sfogo a Temptation Island 2024: “Non so più se voglio Matteo”/ “Sessualmente non lo cerco”

Temptation island 2024, Siria Pingo si sfoga: le rivelazioni sul fidanzato Matteo Vitali

L’esordio di Siria Pingo a Temptation island 2024 è con uno sfogo contro il fidanzato Matteo Vitali. In un lungo confessionale, che continua poi con i compagni d’avventura, Siria ammette di sentirsi una donna nuova dopo aver perso ben 85 chili ma di non sentirsi apprezzata davvero dal fidanzato. “Non sono più quella di prima e non so più se voglio stare con lui.” ammette, “Io non sono sicura di provare quello che provavo prima, perché sono cambiata sia fisicamente che di testa.”

Siria oggi vuole recuperare il tempo perso nella sua vita a causa delle problematiche sorte anche per il suo peso, ma non trova in Matteo l’appoggio e l’amore che sperava di avere: “Non mi sono mai vissuta la mia vita perché io magari avevo vergogna di uscire, di mettermi qualcosa più così, il vestitino… io non ho mai vissuto… Ora vorrei vivere, fammelo fare! Per lui ora sono troppo magra, gli piacevo più prima.”

Siria si sbottona a Temptation Island 2024: “Ho smesso di cercare Matteo sessualmente”

Le mancanze lamentate da Siria da parte di Matteo sono però soprattutto affettive. La ragazza, durante una chiacchierata con un tentatore, spiega: “Nell’ultimo periodo è stato un po’ più affettuoso solo perché dovevamo venire qui e questa cosa mi ha fatto stare ancora peggio! Allora sei in grado di darmi di più dico, lui non mi cag* proprio… Lui odia tantissimo il mio lavoro perché gli dedico molto tempo. Io torno e lui è già alla play… e mi addormento che lui è alla play… Io ho smesso di cercarlo sessualmente, a volte mi diceva che non aveva voglia e questa cosa mi è rimasta.”

Le parole di Siria a Temptation Island 2024 spiazzano e feriscono Matteo, che dichiara: “Se me l’avesse detto prima non sarei venuto qua. Lei ha già il percorso nella testa, secondo me non è recuperabile”.











