Soluzioni Problema di Matematica e quesiti, Seconda Prova Maturità 2024/ La traccia svolta nel 2023

In attesa della Seconda prova della Maturità 2024: dove trovare quesiti e soluzioni al problema di matematica?

Tra poche ore potremo scoprire tutte le soluzioni al problema e ai quesiti della Seconda prova di Matematica Maturità 2024 capitata (come da tradizione ormai decennale) agli studenti del Liceo Scientifico: il testo d’esame – che sarà reso pubblico solamente una volta iniziate ufficialmente le prove – richiederà di risolvere almeno un problema e di rispondere ad almeno quattro delle otto domande proposte dal Ministero, sempre e comunque fermo restando che non ci saranno premi di nessun tipo per gli studenti più performanti. Similmente, per conoscere tutte le soluzioni ai quesiti e lo svolgimento del Problema di Matematica – vero protagonista/antagonista della Seconda prova della Maturità per i liceali ‘scientifici’ – dovremo attendere alcune ore, giusto il tempo che diversi matematici e docenti in giro per l’Italia pubblichino le loro ipotesi online.

Traduzione Versione di Greco, Seconda prova Maturità 2024/ La soluzione del testo proposto nel 2018

Infatti (e probabilmente gli studenti lo sapranno bene), non esiste un database con tutte le soluzioni ai quesiti degli esami di Maturità, visto che in larga parte si tratta di formulare ipotesi partendo dalle conoscenze del candidato e – soprattutto – perché le Commissioni si riservano sempre di commentare la Prima e la Seconda prova durante l’orale: il Problema di Matematica potrebbe essere il punto di partenza del colloquio, con la possibilità di recuperare e correggere gli errori commessi, ma (ovviamente) senza che questo modifichi in alcun modo il punteggio già assegnato allo scritto.

Maturità 2024: i consigli della docente sulla versione di greco/ "Calma e niente ragionamenti complessi"

Le soluzioni ai quesiti del Problema di Matematica della Maturità 2024: dove trovare tutte le tracce degli anni passati per la seconda prova?

Ora – nell’attesa che i ragazzi finiscano il Problema di Matematica della Seconda prova – vi ricordiamo che non si sono grandi ipotesi possibili sui quesiti che verranno posti, perché per arrivare alle soluzioni è sempre importante avere un’infarinatura generale (e piuttosto approfondita) di tutti gli argomenti trattati nel corso dell’ultimo triennio di lezione. In generale, si ipotizza che sono sempre presenti le equazioni, le integrali e le derivate, mentre a livello generale tra i quesiti del Problema di Matematica non è mai mancato neppure almeno un riferimento alla geometria e – talvolta – alla trigonometria.

Seconda Prova Maturità 2024: quali materie per ogni indirizzo/ Greco al Classico, matematica-scientifico e…

Nel frattempo però, possiamo lasciarvi il link del sito del Ministero in cui troverete tutto l’elenco delle Prove proposte agli studenti nelle Maturità precedenti al 2024, mentre soffermandoci sul Problema di matematica dello scorso anno, cliccando su queste parole potrete trovate le soluzioni a tutti i quesiti a cura di Davide Giovagnoli, Stefano Cernetti, Elena Mariotti, Filippo Carloni; nel 2023 la Seconda prova dello Scientifico verteva su due funzioni (nella prima parte) e su domande che spaziavano dalle probabilità fino al teorema di Rolle, passando anche dallo studio di funzione e dalla già citata geometria analitica.











© RIPRODUZIONE RISERVATA