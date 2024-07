SPY FRANCIA/ Le armi spuntate della DST contro l’esercito-ombra del Patto di Varsavia

Ma gli uomini del KGB non erano i soli a operare in Francia. Nel 1958, Pierre Cardot, un agente clandestino cecoslovacco, si infiltrò nei servizi francesi con una falsa identità, riuscendo a farsi arrestare dal SDECE nel 1962. La sua fuga sarà velocizzata dalla DST, con l’aiuto dei servizi svizzeri.

A sua discolpa, durante tutta la Guerra fredda, il controspionaggio francese risultò sottodimensionato rispetto alla minaccia che doveva affrontare. La rappresentanza diplomatica sovietica in Francia, all’epoca di Yves Bonnet, comprendeva 780 diplomatici. Tra questi, la DST stimava che 180 fossero ufficiali di intelligence del KGB e del GRU. È ragionevole raddoppiare questa cifra se si include l’insieme delle “spie” dei paesi del Patto di Varsavia.

Di fronte a questa armata-ombra, come ricorda Bonnet, “la DST è una piccola direzione; il suo personale è così esiguo che il numero dei suoi funzionari, stabilito a circa 1.500, è stato a lungo considerato un segreto di Stato. I suoi mezzi finanziari le provengono, parzialmente, dalla Direzione generale della polizia nazionale, che non le dà alcun lustro; il suo equipaggiamento non risponde più ai requisiti di un servizio di sicurezza moderno: un’informatizzazione meno che embrionale, un parco auto esclusivamente costituito da piccole cilindrate incapaci di alte velocità e le cui targhe minerali le rendevano facilmente riconoscibili, mentre il materiale di ascolto era obsoleto; ho persino dovuto, in occasione del piazzamento di microfoni nel muro di un’ambasciata, chiedere all’amico della CIA di prestarmi il loro trapano silenzioso e di emettere ancora una volta un promemoria che non avevamo i mezzi. […] È necessario ripeterlo e sottolinearlo: la DST funziona con questi crediti, questo personale e secondo una logica di mediocrità, mentre invece, al prezzo di qualche riforma semplice e di trasferimenti facili di crediti, si porterebbe alla Francia la garanzia di una sicurezza che, per un poco, si potrebbe affidare a un’officina privata” (Contro spionaggio, memorie di un patrono della DST, Calmann-Lévy, 1998).

Nel 1983, Bonnet riesce a strappare con grande difficoltà, in piena austerità di bilancio, 50 nuovi impieghi e 12,5 milioni di franchi – meno di 2 milioni di euro – di “investimenti supplementari”, che è pochissimo rispetto alle necessità di performance. Per ottenere crediti ed equipaggiamenti, l’unica soluzione è il bricolage. “Restituisco manganelli e manette, scambio contro materiali meno convenzionali, ho venduto qualche agente per comprare auto straniere. Marinbert, il mio sostituto incaricato della ‘intendenza’, percepiva lo stipendio dei funzionari fittizi per alimentare una cassa nera completamente clandestina. Navigavamo in piena illegalità, non avendo le responsabilità che lo Stato rifiuta di assumersi normalmente. Tutte pratiche che porterebbero oggi qualunque capo d’azienda davanti al giudice” (ibidem).

Questa mancanza di mezzi ha talvolta conseguenze drammatiche. Quando il capitano polacco Wladyslaw Moroz diserta nel 1959, la DST lo alloggia in un palazzo HLM della banlieue rossa di Parigi ma non può garantirne la protezione. Egli viene trovato morto il 27 ottobre 1960, ucciso da un colpo di pistola alla nuca.

Nonostante questi handicap, la DST riesce a trattenere, grazie alla competenza e al coinvolgimento del suo personale, un agente come Georges Pâques e a trattare nel 1981 la fonte russa Farewell, nome di copertura di Vladimir Vetrov, ufficiale superiore del servizio di intelligence scientifica e tecnologica del KGB. Al contrario, il controspionaggio francese non ha neutralizzato alcune delle spie sovietiche rivelate da Mitrokhin nel 1992. Durante gli anni 60, la DST non è riuscita a smascherare le talpe svelate dal transfuga russo Golitsyn, operanti all’interno dei servizi segreti esteri francesi – il network Saphir – che operava nell’entourage del generale de Gaulle. Inoltre, è stato il SDECE, spesso criticato, che ha “scoperto” il caso di Gunther Guillaume, l’agente della Stasi consigliere del cancelliere tedesco Helmut Schmidt. Il suo servizio di controspionaggio l’aveva scoperto mentre stava per incontrare il suo ufficiale gestore sovietico in Francia che lo aveva denunciato ai tedeschi occidentali.

Se nessuna talpa dell’importanza di Burgess, MacLean, Philby, Blunt o Cairncross fu mai scoperta in Francia, lo storico britannico Christopher Andrew non stima meno grave la penetrazione sovietica e ritiene che, almeno per il SDECE, fu altrettanto attiva ed efficace che in Gran Bretagna. Alexandre de Marenches, direttore del servizio sovietico, adottava una posizione molto originale a proposito della penetrazione sovietica: secondo lui, essa era una prova della qualità della sua “casa”.

È per questo motivo, durante l’arrivo della sinistra al potere nel 1981, e nonostante la presenza di ministri comunisti al governo, che il ministro dell’Interno Gaston Defferre vietò alla DST di cooperare con il SDECE di Pierre Marion sulla base di un pretesto che sembrava ai suoi occhi “un nido di spie sovietiche”. Tuttavia, nessuna rara confidenza russa indica il contrario in modo sufficientemente chiaro e nulla porta a pensare che si tratti di disinformazione a posteriori.

