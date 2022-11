SPY RUSSIA/ Dall’affaire Lisa all’Ucraina, Mosca ha solo “copiato” Usa e Uk

Vorremmo brevemente illustrare alcuni aspetti della guerra ibrida che la Russia ha posto in essere facendo riferimento a due casi che ci sembrano esemplari.

Incominciamo con il primo. Se un caso può servire da esempio per la guerra ibrida, è probabilmente l’annessione della Crimea da parte della Russia nel 2014. Prima di questo episodio, c’era stato ovviamente il primo caso di studio in Estonia (2007) e in Georgia (2008). Ma la Crimea rimane il primo caso in cui è stato implementato l’intero spettro della guerra ibrida. Se l’annessione della Crimea ha luogo nel 2014, le “misure preventive” e le operazioni di influenza russa iniziano molto prima e si rafforzano per raggiungere il loro pieno potere al momento degli eventi di Euromaidan a Kiev.

La Russia e la ritirata da Kherson/ Le ragioni di Putin tra propaganda e strategia

A quel tempo, la strategia russa desidera destabilizzare la società ucraina in alcune regioni per creare condizioni favorevoli a una “operazione profonda” irregolare. In questo caso, quindi, contrariamente alle operazioni informative del secolo scorso, questi metodi di guerra e influenza dell’informazione non sono utilizzati a sostegno delle operazioni militari, durante la guerra; sono usati in tempo di pace, anche prima che scoppi la guerra o anche prima che fosse previsto. Precedono le operazioni militari, che alla fine sono viste solo come i mezzi per materializzare la presa di una roccaforte che si è già arresa.

TERZA GUERRA MONDIALE, ALLARME DIGA KAKHOVKA/ Biden: “Putin deve lasciare l'Ucraina”

In effetti, questa strategia russa ha fallito, poiché è il blocco filo-occidentale che ha preso il potere in Ucraina. Questo fallimento ha spinto la Russia ad attivare un’altra fase del suo approccio alla guerra ibrida: pur mantenendo la sua pressione nei campi immateriali, la Russia ha lanciato “operazioni profonde” che coinvolgono forze militari usate in modo irregolare.

È con questi metodi che la Russia ha preso il controllo della Crimea, secondo una nota cronologia: il 22 febbraio 2014, il presidente ucraino Viktor Yanukovich viene licenziato dal suo incarico dal parlamento ucraino a seguito degli eventi di Euromaidan, segnando così la sconfitta della strategia russa e delle sue “misure preventive”. Verso le 21 del 22 febbraio, la Russia decide di mobilitare diverse centinaia di Spetsnaz (forze speciali) e i suoi Vdv (paracadutisti shock) che si imbarcano verso il Mar Nero e l’enclave russa di Sebastopoli, in Crimea. Il 25 febbraio, una nave russa sbarca con 180 soldati (Vdv, Spetsnaz e Gru) nel porto di Sebastopoli; queste forze iniziano le pattuglie in città lo stesso giorno, fingendosi una milizia cittadina locale e/o la polizia locale. Il 27 febbraio, questi uomini prendono il controllo del parlamento di Crimea e lì issano la bandiera russa. Immediatamente dopo, un “Consiglio dei cittadini” locale, guidato dal Gru russo, crea diverse forze di polizia locali per “proteggere l’isola”: questi uomini usano uniformi ucraine ma in realtà sono membri del Gru.

RITIRATA DA KHERSON/ "Adesso sulla riva sinistra del Dnepr Putin aspetta Biden e Zelensky"

Durante queste operazioni non convenzionali condotte da un piccolo gruppo di uomini, la Russia dirige anche grandi movimenti militari convenzionali per attirare l’attenzione: viola ripetutamente lo spazio aereo e le acque dell’Ucraina, accumula truppe nelle regioni di confine, eccetera.

Infine, nello stesso intervallo di dieci giorni in cui queste operazioni non convenzionali e convenzionali si sono svolte a livello militare, la Russia ha anche attivato la cyberwarfare: circa sessanta attacchi informatici hanno preso di mira l’Ucraina, i media e le infrastrutture ucraine in questi pochi giorni per destabilizzare il Paese: la Crimea si è trovata completamente isolata dal resto dell’Ucraina, su tutti i fronti. I mezzi di guerra elettronica sono stati utilizzati dai russi anche dalle loro navi del Mar Nero per ostacolare i segnali delle comunicazioni militari ucraine e confondere il programma della televisione ucraina. Gli attacchi puramente informativi hanno supportato e giustificato l’acquisizione russa della regione, diffondendo messaggi ostili a Kiev, diffondendo voci o incoraggiando l’azione delle “milizie cittadine” (in effetti i russi Gru).

Vediamo adesso di illustrare il secondo caso di guerra ibrida attuata dalla Russia.

L’affaire Lisa è probabilmente il caso più emblematico degli ultimi anni in termini di operazioni di influenza russa rivolte contro gli obiettivi europei. Il caso non è importante o impressionante per le sue conseguenze, ma perché assume una dimensione archetipica, rendendo possibile identificare tutte le fasi di un’operazione di influenza russa.

In questo caso, nel 2016 una ragazza di 13 anni tedesco-russa che vive a Berlino afferma di essere stata rapita e violentata dai migranti arabi mentre andava a scuola. La testimonianza viene rapidamente ripresa da siti e gruppi nazionalisti tedeschi, in un contesto in cui il paese è profondamente diviso dalla politica di accoglienza dei migranti fatta da Angela Merkel. A questo punto, la storia rimane limitata ai piccoli circoli militanti dell’estrema destra. Ma la versione tedesca di RT e Sputnik, così come diversi media tedesco-russi, iniziano a trasmettere in modo massiccio questa storia e a utilizzarla a scopo di destabilizzazione.

Grazie a questa cassa di risonanza russa, la storia diventa rapidamente l’argomento più discusso in Germania. Il governo tedesco e la polizia sollevano rapidamente dubbi sulla veridicità di questo caso e già sospettano che l’evento sia sfruttato dalla Russia per destabilizzare la Germania. Ma questo discorso pubblico delle autorità aggiunge solo carburante al fuoco. Le autorità tedesche, mettendo in discussione il caso, cadono effettivamente nella trappola creata dai russi. Questo non sfugge alle autorità russe: lo stesso Sergei Lavrov, ministro degli Esteri della Russia, in una dichiarazione ufficiale denuncia il governo tedesco e la sua incapacità di proteggere la sua popolazione. Le tensioni sono al culmine e continuano ad essere alimentate dai media russi, nonché da una parte dei partiti di estrema destra europea.

In Germania si svolgeranno importanti manifestazioni di movimenti nazionalisti locali. Il caso alla fine si sgonfierà quando sarà chiaro in modo definitivo che la ragazza era effettivamente scappata da casa sua e non è stata violentata. Ma nonostante questa negazione, il danno era già stato fatto e l’obiettivo raggiunto: la radicalizzazione e la polarizzazione dell’opinione pubblica tedesca, che è divisa su un tema sociale (immigrazione) e ancora più divisa sulla sua percezione delle autorità tedesche (governo) e delle sue infrastrutture (polizia, giornalisti, giudici).

Questa relazione aneddotica ha segnato la consapevolezza della vulnerabilità della società tedesca agli attacchi informativi. Le società occidentali stanno gradualmente diventando consapevoli del fatto che il loro punto debole è la resilienza e/o la coesione delle loro popolazioni, molto eterogenee a livello etnico, politico, culturale o religioso e quindi adatte a dividersi molto rapidamente in poli di tensione.

Questo difetto è abilmente sfruttato dagli agenti di influenza russa, che continuano a giocare sulle contraddizioni interne dei sistemi occidentali, indicandoli e esacerbando sempre di più queste contraddizioni. Il caso di Lisa offre così una visione chiara e sintetica del modo in cui i russi operano a livello tattico per contribuire al successo dei loro obiettivi informativi.

Ora dobbiamo domandarci per quale motivo Mosca usi questa strategia cioè quella della guerra ibrida.

La Russia è realistica sulla portata del proprio apparato militare: è consapevole di non riuscire a sconfiggere la Nato in una guerra convenzionale.

Questo è il motivo per cui la Russia investe pienamente in questo nuovo campo della guerra ibrida, che combina l’uso di attori paramilitari (gruppo Wagner, battaglione somalo), attacchi informatici, campagne di influenza, rete mediatica, disinformazione e molto altro. Tutti questi strumenti rendono possibile colpire il cuore del Paese opposto, la società civile, che metterà pressione sul suo governo per terminare la guerra.

In un certo senso, lo sviluppo della dottrina di Gerasimov da parte della Russia non è una sorpresa: segna l’evoluzione della strategia militare legata all’apparizione di un nuovo campo di conflitto, l’infosfera, il cyberspazio, che rende possibile influenzare direttamente la popolazione civile opposta, o in questo caso le sue rappresentazioni. Gli americani e gli inglesi sono stati i primi a usare queste tecniche di guerra psicologica, informativa e tecnologica.

Va notato che nella mente del generale Gerasimov questa nuova dottrina non è quindi un’invenzione russa, ma piuttosto un tentativo di russificare una pratica già utilizzata dagli occidentali durante la primavera araba. I russi vogliono quindi in qualche modo combattere il fuoco con il fuoco, opponendosi alla dottrina dell’informazione americana. La dottrina Gerasimov appare quindi come la risposta russa all’emergere di queste complesse guerre ibride, in cui gli attori statali e para-statali si moltiplicano e interagiscono tra loro in un modo spesso molto intrecciato. Pertanto, la dottrina di Gerasimov formalizza semplicemente la necessità che un governo attacchi il suo avversario su tutto lo spettro del conflitto: politico, economico, informativo, sociale.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA