Federica Petagna e Stefano Tediosi coppia ufficiale al Grande Fratello 2024?

Dopo giorni do confusione totale, Federica Petagna ha fatto chiarezza nei propri sentimenti? Approfittando dell’assenza in casa di Stefano e Alfonso, entrambi in tugurio, negli scorsi giorni, Federica ha analizzato le proprie emozioni arrivando ad una conclusione. Quando Alfonso e Stefano sono tornati nella casa del Grande Fratello 2024, infatti, la Petagna ha ammesso di aver sentito la mancanza dell’ex tentatore di Temptation Island 2024 e di non aver pensato all’ex fidanzato Alfonso che ha preso le distanze da lei.

Stefano e Federica hanno così trascorso sempre più tempo insieme lasciandosi andare anche alla passione. Oltre a scambiarsi baci passionali, i due dormono anche insieme ufficializzando così la loro storia. Nonostante tutto, Federica continua a pensare ad Alfonso.

Federica tra Stefano e Alfonso: la scelta è definitiva?

Nella casa del Grande Fratello 2024 è anche entrata Zeudi Di Palma, ex Miss Italia che ha avuto un flirt con Alfonso tra settembre e ottobre. I due si sono conosciuti in un ristorante cominciando a frequentarsi. Tra i due c’è stato anche un bacio ma il flirt non si è mai trasformato in una vera storia d’amore. L’ingresso e la presenza nella casa di Zeudi infastidisce fortemente Federica che, oltre a discutere con Alfonso, si è sfogata anche con Stefano a cui ha spiegato di non volere Zeudi accanto all’ex fidanzato.

“Siccome voglio bene ad Alfonso, non vorrei vedere al suo fianco una persona come Zeudi”, le parole di Federica. L’atteggiamento della Petagna, però, infastidisce Stefano che non è riuscita a nascondere la propria delusione anche se poi ha deciso di darle fiducia. La presenza di Alfonso continuerà, dunque, ad essere un ostacolo per la storia di Federica e Stefano?