Questa sera, martedì 22 ottobre, Sveva Casati Modignani è tra le protagoniste de Le Ragazze. La celebre scrittrice ricorda i primi passi nel mondo della scrittura, ma soprattutto l’amore per il marito Nullo Cantaroni, con cui realizzò il sogno di pubblicare il primo libro e di cui poi dovette fare a meno a causa di una malattia che se lo portò via. “Mi dissero di fare il pezzo, se lo avessi ritrovato pubblicato mi sarei dovuta far vedere altrimenti dovevo sparire”, ricorda la scrittrice a proposito del suo esordio in carriera.

“Il giorno dopo mio papà irruppe nella mia stanza e mi disse che era uscita la mia intervista. Aveva il giornale in mano, ed era molto felice per me mente mia mamma no”, racconta ancora Sveva Casati Modignani. Con la nascita del primo figlio, la scrittrice mette da parte il lavoro coi giornali perché era troppo impegnata nella crescita del piccolo. “Però nei momenti di pace mi mettevo alla scrivania e trascrivevo le storie che mi raccontava il mio papà e la mia nonna”, ricorda ancora la Modignani.

Sveva Casati Modignani, gli esordi e i primi lavoro: il marito Nullo sempre al suo fianco

Tra le storie più emozionanti di questa sera, c’è senza dubbio quella di Sveva Casati Modignani, scrittrice best seller che agli esordi, probabilmente, non avrebbe mai sospettato di diventare così famosa e affermata. Nell’intervista con Francesca Fialdini ricorda un aneddoto relativo agli esordi e al rapporto con il marito, che la spronò a continuare.

“Voleva leggere ciò che avevo scritto, ero in ansia ma al mattino mi disse: ‘Non mi hai fatto dormire tutta la notte. Hai scritto una cosa bellissima’”, il dolce aneddoto della scrittrice.

