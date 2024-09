Temptation Island 2024 highlights, meme e ironia dal web: Anna diventa virale con “la mano!”

La prima puntata di Temptation Island 2024, andata in onda ieri sera, ha presentato le nuove coppie protagoniste e dato un assaggio di quello che il pubblico dovrà aspettarsi nelle prossime puntate. Non solo sul fronte dei risvolti sentimentali, ma anche sulle “perle” che potrebbero uscire dai caratteri di ognuno di loro e che, già ieri sera, hanno inondato il web di ironia e video divertenti inerenti alle scene “cult” della prima puntata. Tra opinioni e commenti ironici, dunque, il popolo della rete non si è risparmiato e ha già reso virali determinati gesti dei protagonisti di questa nuova edizione.

A cominciare da Anna che, nella puntata di ieri, è stata più volte convocata in Pinnettu per assistere al sempre più complice avvicinamento del fidanzato Alfred alla tentatrice Sofia, tra balli sfrenati e “palpatine”. E sono proprio queste ad aver scatenato la reazione della ragazza che, osservando il video, ha esclamato “La mano!” a più riprese osservando le toccatine del fidanzato alla single. Quel “La manooo!” è inevitabilmente diventato virale sul web e ha riportato alla mente dei telespettatori una coppia del 2019, Ilaria e Massimo; anche in quel caso il fidanzato, reo di “palpatine”, è stato ripreso dalla fidanzata osservando i video.

Temptation Island 2024 highlights, dal tatuaggio di Antonio al ritorno di Tony

Ma i momenti topici della prima puntata di Temptation Island 2024 non finiscono qui e riguardano anche un altro protagonista, Antonio. Dopo aver tradito la fidanzata Titty in passato, il ragazzo ha tentato di riscattarsi. Come? Portandola a Parigi, facendole una proposta di matrimonio ma, soprattutto, dedicandole un tatuaggio; il ragazzo ha infatti mostrato il volto della fidanzata tatuato sul polpaccio e con la scritta “moglie” in albanese. Una scelta forse estrema e che ha calamitato su di sé l’ironia del popolo web.

E che dire dell’inaspettato ritorno di Tony nel programma? Protagonista dell’edizione estiva con la fidanzata Jenny, il dj si è ripresentato nel villaggio a inizio puntata nelle vesti di “animatore” per accogliere i fidanzati della nuova stagione; per loro ha pensato ad alcune prove fisiche destinate alle tentatrici, inclusa quella della “maglietta bagnata”. E ovviamente, anche in questo caso, il web non si è risparmiato tra meme e commenti ironici.