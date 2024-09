Prime turbolenze tra Anna Acciardi e Alfred Ekhator in questa prima puntata di Temptation Island 2024, con la ragazza protagonista dei primi pinnettu della nuova edizione che riguardano proprio il fidanzato. Anna ha confessato di essere stata tradita da Alfred e ora è smarrita la fiducia in lui, lui d’altro canto la accusa di “ingabbiarlo” e di limitare la sua libertà, malcontento che poi influirebbe nella loro relazione. E, proprio in una confessione alle telecamere mostrata ad Anna in pinnettu, rimarca questo aspetto.

“C’è una parte di me che vuole stare con Anna, e un’altra no, che mi porta a sbagliare e avere certi atteggiamenti e tradirla, e che vuole viversi la vita da single – confessa Alfred – Sono combattuto da queste parti, spero che questa esperienza mi darà le risposte. Lei non si fida, tende molto a controllarmi e ingabbiarmi: quando provano a bloccarmi, faccio peggio. Ha influito negativamente questa mancanza di fiducia, soprattutto nell’intimità. Non mi sento più libero e nemmeno lei, io sono più passionale e lei si è irrigidita“.

Lo sfogo dopo il pinnettu: “A lui non frega niente!“

Nel corso del video, Alfred ammette anche che tende a divertirsi spesso fuori casa e accenna ad alcune ipotetiche chat con altre ragazze, nascoste ad Anna: “Se lei avesse preso in mano il mio telefono, ci poteva rimanere male perché magari c’erano chat con ragazze, io che mi divertivo un po’…”. Alla fine del video Anna è sconvolta e, uscita dal Pinnettu con le compagne di viaggio, ammette ironica e consapevole di non essere dalla parte del torto: “Il problema sono io perché durante la relazione ho preso il suo cellulare. Se non l’avessi fatto e non avessi scoperto nulla, non sarebbe successo nulla e neanche il tradimento“.

Poi, nega di limitare la libertà del fidanzato: “Con gli amici ci esce, fa quello che vuole, quindi in gabbia in che senso? Perché prendo il suo cellulare? Non l’avrei mai fatto se non avessi avuto da lui queste mancanze“. E aggiunge: “Quando lui esce, è come se uscissi con lui perché vado a dormire quando lui torna. Non so mai dov’è, non sempre scrive quando torna… se mando un messaggio, va bene anche solo che mi risponde ‘Sì, ok, tutto bene’. Ma niente. Non mi manca messaggi perché tanto a lui non frega niente“.