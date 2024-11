Facciamo il consueto punto sulle scosse di terremoto Campi Flegrei, con il bollettino settimanale, il report inerente tutto ciò che è accaduto nella zona flegrea negli ultimi sette giorni. Il riferimento preciso è al periodo 18-24 novembre 2024, così come specificato dall’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv, autore dello stesso bollettino. La prima cosa da sapere è che anche nel nuovo report non sono state segnalate scosse di terremoto Campi Flegrei importanti, di conseguenza la situazione in zona sta continuando ad essere relativamente tranquilla e serena.

Gli eventi tellurici sono infatti in quantità ridotta, e il bradisismo, il fastidioso fenomeno del sollevamento del suolo, non sta dando alcun segnale di inversione di tendenza, continuando quindi a confermare i numeri degli ultimi mesi. I movimenti tellurici stanno continuando ai Campi Flegrei, ma siamo comunque lontani dai picchi raggiunti fino alla scorsa primavera, le varie scosse anche superiori alla magnitudo 4.0 gradi sulla scala Richter, che hanno gettato nel panico la popolazione locale, causando anche centinaia di sfollati.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, I NUMERI DEL BOLLETTINO

Dopo questa doverosa premessa, vediamo i numeri del nuovo bollettino, a cominciare dal dire che lo stesso Osservatorio dell’Ingv segnala come non vi siano elementi che suggeriscano delle evoluzioni imminenti, quindi nel breve periodo, nonché significative, di rilevanza.

Viene inoltre ricordato come il sopracitato sisma di magnitudo 4.4 gradi sulla scala Richter, registrato alle ore 20:10 del 20 maggio 2024, continui ad essere la scossa di terremoto Campi Flegrei più importante da quando avvengono le rilevazioni, quindi non soltanto dall’inizio della fase bradisismica scattata nel 2005. In merito al numero di scosse localizzate dal 18 al 24 novembre, il computo è sceso a 23, di conseguenza si è dimezzato rispetto alle 45 della settimana precedente, e la magnitudo massima è stata di 1.4 gradi sulla scala Richter.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, IL PUNTO SUL BRADISISMO

Un dato che è destinato comunque a peggiorare nel prossimo report, tenendo conto dello sciame sismico che è stato localizzato lunedì proprio ai Campi Flegrei. In ogni caso, come detto sopra, il fenomeno del bradisismo è rimasto costante, con un valore medio di sollevamento del suolo dal mese di agosto 2024 pari ad un centimetro al mese, per un totale da inizio anno di 17,5 centimetri, secondo quanto registrato dalla stazione di Rione Terra.

Prendendo in considerazione i dati da gennaio 2011, il sollevamento è stato di 131,5 centimetri, che diventano invece 135,5 se si prendono i valori da novembre 2005 di conseguenza stiamo parlando di un livello superiore di 43,5 centimetri rispetto al punto toccato durante la crisi bradisismica degli anni ’80. Infine, per quanto riguarda i valori dei flussi di anidride carbonica, non si evidenziano delle variazioni significative rispetto ai valori dei precedenti bollettini, con un lieve aumento di temperatura, pari a 97 gradi, presso la zona di Pisciarelli.