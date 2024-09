Prosegue il monitoraggio dell’attività sismica in Italia: fortunatamente nessun terremoto oggi si è verificato con una magnitudo rilevante, infatti delle sette scosse sismiche registrate dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) finora, quella più alta è di magnitudo ML 1.5 sulla scala Richter ed è stata registrata in Umbria poco dopo la mezzanotte. Per la precisione, questo terremoto è avvenuto alle ore 00:26 di domenica 1 settembre 2024 e ha avuto come epicentro la provincia di Perugia.

Infatti, è stato individuato a 7 chilometri da Norcia, ma l’Umbria è protagonista delle scosse sismiche, visto che ne sono state registrate altre quattro, tutte vicino Sellano, sempre in provincia di Perugia. Quella meno intensa è stata di magnitudo ML 1.0, mentre quella che lo è stata relativamente di più è stata di magnitudo ML 1.1, quindi l’intensità è stata in media praticamente la stessa. Ma ci sono state due scosse anche a Cortemilia (Cuneo), in Piemonte, e a Castorano (Ascoli Piceno), nelle Marche.

TERREMOTO OGGI: I DATI SULL’EPICENTRO DELLE ULTIME SCOSSE

Torniamo al terremoto oggi di magnitudo ML 1.5 per segnalare le coordinate geografiche fornite dalla Sala Sismica di Roma dell’Ingv in merito all’epicentro. Per quanto riguarda la latitudine è stata individuata a 42.82, longitudine invece 13.17, mentre l’ipocentro è attestato a 9 chilometri di profondità. Non si è modificata sensibilmente la situazione rispetto alle altre quattro scosse di terremoto, di cui due sono avvenute con il medesimo epicentro (latitudine 42.89, longitudine 12.92), ma ipocentro diverso di un chilometri.

Discorso diverso, invece, per quanto riguarda le altre due scosse di terremoto oggi, quelle nelle Marche e Piemonte, localizzate chiaramente in zone diverse. Infatti, la prima ha avuto epicentro a latitudine 42.93 e longitudine 13.73, con ipocentro a 25 chilometri, l’altra invece a latitudine 44.57 e longitudine 8.21, mentre ha avuto una profondità di 10 chilometri.