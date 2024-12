Torniamo ancora un volta a dare un’occhiata, come sempre facciamo, al bollettino delle scosse di terremoto oggi – ovviamente venerdì 27 dicembre 2024 – registrate dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che sembra parlarci di una situazione piuttosto tranquilla con pochi eventi (tecnicamente solo due) che hanno superato il grado due sulla scala tellurica messa a punto dal fisico Richter sul tutale di sedici scosse riportate nel bollettino odierno; ma al contempo anche di un triplo sciame sismico con scosse di terremoto che hanno colpito con una strana frequenza sia il confine italo-francesce, che la provincia di Perugia e quella di Macerata.

Partendo proprio dai due eventi di maggiore intensità registrati dall’Ingv, la scossa di terremoto oggi più intensa è stata quella che solamente 9 minuti dopo lo scoccare della mezzanotte odierna ha colpito il piccolo comune di Montevago – alle porte di Agrigento – con una magnitudo di 2.4 sulla scala Richter: precisamente le coordinate erano 37.7170, 12.9860; mentre l’ipocentro è stato localizzato solamente a 12 km di profondità.

Similmente, a mezzanotte e 3 minuti una primissima scossa di terremoto oggi aveva colpito la provincia di Macerata e – più precisamente – il comune di Fiordimente raggiungendo il grado 2.2 sulla scala tellurica e dando il via ad uno dei tre sciami sismici a cui accennavamo nell’apertura di questo articolo: infatti nella stessa provincia (ma nei comuni di Monte Cavallo e di Castelsantangelo sul Nera) un secondo e terze evento tellurico sono stati individuati e registrati anche alle ore 1:01 e 7:20 con magnitudo di 1.4 e 1.3 sulla scala Richter.

Continuando ad analizzare il bollettino delle scosse di terremoto oggi registrate dall’Ingv è interessante notare che oltre allo sciame di Macerata nella tarda nottata e primissima mattinata un evento simile ha colpito anche la provincia di Perugia: infatti esattamente alle ore 1:19, 1:36, 4:42 e 5:32 sono stati registrati quattro differenti sismi tra i comuni – rispettivamente – di Gualdo Tadino (per le prime due scosse), Valfabbrica e Sellano toccando magnitudo comprese tra l’1.2 e l’1.3 che non sembrano aver causato nessun tipo di problema.

Infine (ma in caso di eventi particolarmente intensi torneremo ad aggiornare questo articolo con tutte le novità), tra le scosse di terremoto di oggi vale la pena soffermarci sul terzo sciame della giornata che ha colpito più o meno lo stesso identico punto – con leggerissime variazioni, ma grosso modo sempre ascrivibile ai pressi dello Chalet de Maljasset – del confine tra Italia e Francia: in totale gli eventi sono stati quattro, generatisi tra le 7:49 e le 11:29 con una magnitudo massima di 1.9 per quanto riguarda il primo dei quattro sismi.