Terremoto oggi Frosinone M 1.9/ Ingv ultime notizie, una scossa anche a Pisa

Ecco quali sono state le principali scossa di terremoto che si sono verificate nella giornata di oggi, martedì 11 giugno 2024. Stando a quanto si legge sul bollettino aggiornato in tempo reale dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico è quello che si è verificato a due chilometri a nord di Frosinone, nota città della regione Lazio, nel corso della notte passata, precisamente alle ore 00 e 54 minuti fra lunedì 10 e martedì 11 giugno 2024.

Il sisma ha avuto una magnitudo di 1.9 gradi sulla scala Richter e come coordinate geografiche latitudine 41.6550 gradi, e longitudine 13.3580 gradi, oltre ad una profondità di 15 chilometri sotto il livello del mare, così come segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma. In zona sono stati individuati i comuni di Torrice, Veroli, Ripi, Alatri e Arnara, mentre la città più vicina all’epicentro è risultata essere Latina, dtante 43 chilometri, con Velletri a 48, quindi Tivoli a 58 e infine Aprilia a 59.

SCOSSA DI TERREMOTO OGGI A PISA, I DETTAGLI INGV

Da segnalare anche un’altra scossa di terremoto registrata oggi a sei chilometri a nord di Buti, in provincia di Pisa. In questo caso la magnitudo è stata di 1.8 gradi sulla scala Richter, sisma localizzato alle ore 1:45 della notte passata. A registrarla è stata la Sala Sismica INGV-Roma segnalando le coordinate geografiche, leggasi 43.7760 gradi di latitudine, 10.6080 di longitudine e una profondità di 7 chilometri sotto il livello del mare.

I comuni individuati nel raggio di 20 chilometri dall’epicentro sono stati Altopascio, Porcari, Bientina, Vicopisano e Capannori, località della provincia di Lucca e Pisa, mentre la città con almeno 50mila abitanti più vicina al sisma è risultata essere Lucca, distante 11 chilometri, con Pisa più staccata a 18 chilometri, quindi Viareggio a 30, poi Pistoia a 31, Livorno a 35 e infine Prato a 41. Le scosse di terremoto presentate su questa pagina e registrate oggi, non hanno causato alcun danno ne tanto meno dei feriti, saremo pronti ad aggiornarvi in caso di nuovi movimenti tellurici.

