Terremoto oggi Stretto di Messina M 1.9/ Ingv ultime notizie, lieve scossa anche a Cosenza

Il bilancio delle scosse di terremoto avvenute oggi in Italia non è per nulla preoccupante, dato che non ci sono stati episodi particolarmente degni di nota al punto di essere avvertiti dalla popolazione. Il sisma di entità più rilevante, come riportano i dati costantemente in aggiornamento dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), infatti, è avvenuto alle ore 07:05 nello Stretto di Messina, tra il capoluogo peloritano e Reggio Calabria, con coordinate geografiche (lat, lon) 37.9350, 15.5310 ad una profondità di 26 km. È stato soltanto di ML 1.9, per cui nessuno se ne è accorto, a parte gli esperti della Sala Sismica di Roma.

Un’altra scossa simile si è verificata poco prima, alle 05:25, nel Mar Tirreno Meridionale, con coordinate geografiche (lat, lon) 38.5620, 15.4360 ad una profondità di 132 km. Una posizione ben lontana da qualsiasi Comune, perché situata tra la costa calabra e le Isole Eolie. Nessuna preoccupazione dunque neanche in questo caso, anche perché il fenomeno è stato di ML 1.8.

TERREMOTO OGGI: LIEVI SCOSSE ANCHE A COSENZA E RIETI

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) nelle scorse ore ha segnalato anche qualche scossa di terremoto avvenuta oggi sulla terra ferma, ma anche in questo caso si tratta di fenomeni di entità molto lieve. È il caso di quello che ha coinvolto la provincia di Rieti, di ML 1.8, alle ore 04:30. L’epicentro è stato localizzato dalla Sala Sismica di Roma ad Accumoli, con coordinate geografiche (lat, lon) 42.6750, 13.2940 ad una profondità di 11 km. Tra i Comuni vicini anche Amatrice, conosciuta proprio per i precedenti sismi subiti. In questo caso però la situazione è rimasta ben al di sotto delle sorte di allerta. Lo stesso è accaduto in provincia di Cosenza. In questo caso ad essere protagonista di una scossa di ML 1.6, alle ore 07:11, è stato il Comune di Santa Sofia d’Epiro, con coordinate geografiche (lat, lon) 39.5320, 16.3480 ad una profondità di 8 km.











