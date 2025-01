Per inaugurare l’anno nuovo, Th Resorts e Baobab hanno deciso di puntare i loro riflettori sul Marocco lanciando due nuovi pacchetti di tour esclusivi che potranno essere scelti dai clienti per raggiungere lo stato africano diventato – grazie a più di 17 milioni di turisti registrati lo scorso anno – leader del turismo scalzando il decennale predominio dell’Egitto: l’idea alla base è quella di ampliare ulteriormente l’offerta di Th Resorts e Baobab che lo scorso anno hanno deciso di aggiungere al loro parco destinazioni anche la Turchia che – secondo delle stime – quest’anno dovrebbe raccogliere l’interesse di almeno 2mila viaggiatori movimentati.

Restando sul tema del Marocco, Th Resorts e Baobab hanno deciso di rendere disponibili le partenze quasi tutti i giorni della settimana da ben 13 differenti aeroporti italiani (ovvero quelli di Bergamo, Bologna, Catania, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Pisa, Roma Ciampino e Fiumicino, Torino, Treviso e Venezia) garantendo in esclusiva per i loro clienti anche l’accoglienza con una guida locale che parla italiano: i tour offerti sono complessivamente due – uno più ‘classico’ che tocche tutte le Città imperiali e uno più ‘esotico’ che esplora Marrakech e il deserto del Sahara includendo anche una tendata notturna – e durano una settimana, ma è interessante notare che in entrambi i casi si potrà partire da una qualsiasi delle tre principali città marocchine, tra Marrakech, Casablanca e Fès.

Alessandro Gandola (Th Resorts-Baobab): “Con i nuovi pacchetti i viaggi in Marocco diventano low cost”

“Si tratta di una opportunità importante – spiega in un comunicato stampa il direttore della Business Unit di Th Resorts Alessandro Gandola – perché per la prima volta si propongono sul Marocco pacchetti tour esclusivi” rivolti anche ai singoli viaggiatori, oltre che abbinati ad “una piattaforma BxB [e] a voli low cost” in partenza dai 13 aeroporti che abbiamo elencato prima abbinando alla classica “qualità” che caratterizza i loro pacchetti turistici anche “un fortissimo vantaggio di prezzo” che lo rende appetibile per qualsiasi potenziale viaggiatore.

“Abbiamo realizzato un catalogo – continua ancora il direttore della Business Unit di Th Resorts – (..), che sarà distribuito a fine febbraio” a diverse migliaia di agenzie turistiche italiane e al contempo procede il dialogo “con l’Ente Nazionale per il Turismo del Marocco” per trovare delle “possibili operazioni di co-marketing” fini anche alla “formazione per le agenzie” turistiche italiane; mentre nel catalogo citato prima sono incluse anche “proposte hotel a Marrakech” pensate per chi non può concedersi una settimana, ma vuole comunque “fare short-break” in città.