The Good Doctor 7, anticipazioni puntata 25 settembre 2024: cosa accadrà nei due nuovi episodi

Cosa accadrà nelle prossime puntate di The Good Doctor 7? Su Rai2 sta andando in onda in queste settimane la settima ed ultima stagione della serie con Freddie Highmore nel ruolo del protagonista, e mercoledì prossimo, 25 settembre 2024, ci attendono due nuovi episodi ricchi di colpi di scena. Uno in particolare lascerà il pubblico di Rai 2 senza parole, così come è accaduto per quello americano che ha potuto vedere gli episodi in anteprima.

Saranno immagini dure quelle dell’episodio 5 di The Good Doctor 7, dal titolo ‘In pace’, e vedranno protagonista il Dr Asher Wolke, interpretato da Noah Galvin. (ATTENZIONE SPOILER SUL QUINTO EPISODIO) L’uomo sarà aggredito brutalmente per le sue origini ebree da un antisemita e ciò che ne conseguirà spiazzerà nettamente il pubblico. Stando a quanto rivela Fanpage, tutto accadrà poco dopo la decisione del personaggio di accettare le sue origini e riconnettersi al giudaismo. È proprio presso una sinagoga che il dottore dovrà fare i conti con alcuni criminali che, infine, lo attaccheranno, finendo per ucciderlo con un colpo alla testa.

Una morte scioccante nella prossima puntata di The Good Doctor 7

Il sesto episodio di The Good Doctor 7, dal titolo ‘Una giornata difficile’, ci mostrerà invece Shaun Murphy, visibilmente provato, partecipare al funerale del suo caro amico Asher Wolke. Questo omicidio sarà un durissimo colpo per i protagonisti della serie, e lascerà un vuoto incolmabile nel reparto e nei cuori degli spettatori. Il personaggio, introdotto nella terza stagione, aveva affrontato un percorso di crescita e accettazione, trovando l’amore e la serenità. Non resta, dunque, che scoprire quali conseguenze avrà anche all’interno dello sviluppo della serie TV che, ricordiamo, arriva alla sua conclusione con questa sua settima stagione.