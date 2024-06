The Twilight Saga: Eclipse, Italia 1/ Trama e cast terzo capitolo del franchise fantasy, oggi 24 giugno 2024

The Twilight Saga: Eclipse, diretto da David Slade

Lunedì 24 giugno, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, il film di fantasy e romantico del 2010 dal titolo The Twilight Saga: Eclipse. Si tratta del terzo capitolo della celebre saga Twilight che la rete ha deciso di riproporre per intero tutti i lunedì sera ed è diretto dal regista David Slade, che aveva girato nel 2007 l’horror-splatter a tema vampiresco 30 giorni di buio. Le musiche hanno invece la firma del compositore e direttore d’orchestra Howard Shore, vincitore del Premio Oscar per la colonna sonora de Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello.

Il cast principale vede alcuni importanti ritorni, in particolare: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner, Ashley Greene, Jackson Rathbone, Nikki Reed, Kellan Lutz, Peter Facinelli, Elizabeth Reaser e Billy Burke.

In questo nuovo capitolo anche l’attrice Bryce Dallas Howard, diventata famosa per il personaggio di Claire Dearing nella trilogia di Jurassic World.

The Twilight Saga: Eclipse, trama del film su Italia 1: un’alleanza forzata tra vampiri e licantropi e tra due rivali in amore

The Twilight Saga: Eclipse vede il ritorno di Bella (Kristen Stewart) ed Edward (Robert Pattinson) dopo l’esperienza in Italia. Jacob (Taylor Lautner) ha ormai perso completamente la testa per Bella e non sopporta di vederla al fianco del vampiro, non sapendo che Carlisle le ha promesso di trasformarla in vampiro dopo il diploma.

Nel frattempo, la nomade Victoria è pronta per vendicare la morte di James e inizia a terrorizzare gli abitanti di Seattle. Nonostante questa pratica sia stata bandita da secoli, la vampira e il suo compagno Riley stanno formando un esercito di vampiri – neonati, molto più assetati di sangue rispetto agli adulti.

Nonostante le ostilità che li dividono, Edward e Jacob si trovano così costretti a combattere fianco a fianco per proteggere Bella. Intanto la famiglia Cullen e il clan dei Ouileute, grazie all’esperienza di Jasper (Jackson Rathbone), si preparano a combattere questo terrificante esercito.

Vampiri e licantropi stabiliscono, quindi, una tregua momentanea con l’unico obiettivo di sconfiggere Victoria. Edward e Jacob decidono di condurre Bella in cima a una montagna per tenerla il più lontano possibile dal campo di battaglia e proprio in questa occasione Bella si renderà conto di provare stranamente qualcosa per entrambi. Questa situazione così difficile porterà Edward e Bella a prendere una decisione che cambierà per sempre la loro vita.

