This is me: anticipazioni e diretta seconda puntata

Dopo il successo ottenuto dalla prima puntata, oggi, mercoledì 27 novembre 2024, torna in onda This is me, il format ideato da Maria De Filippi e affidato alla conduzione di Silvia Toffanin che celebra gli ex allievi di Amici che, con il tempo, si sono affermati nel mondo della musica e della danza. Dopo aver omaggiato Emma Marrone, Giuseppe Giofrè, Diana Del Bufalo, Stash e i The Kolors, Serena Carella, Mida, Isobel, Petit e Marisol, questa sera, nel salotto di This is me arriveranno tante, altre star del mondo dello spettacolo che, insieme a Silvia Toffanin, ripercorreranno tutta la carriera partendo proprio dall’esperienza che ha cambiato tutto ovvero quella nella scuola di Amici.

Attraverso filmati dell’epoca, aneddoti particolari, ricordi e racconti personali, tutti gli ex allievi di Amici sono pronti a raccontarsi senza filtri ricevendo anche la sorpresa di amici e colleghi speciali incontrati nel corso del loro straordinario percorso.

Gli ospiti della seconda puntata di This is me

La seconda puntata di This is me è davvero ricca di ospiti. Accanto a Silvia Toffanin si accomoderanno tre grandi artiste, considerate delle vere fuoriclasse della musica e della danza come Annalisa, Alessandra Amoroso e Anbeta Toromani. Le due cantanti e la ballerina hanno partecipato ad edizioni diverse del talent show spiccando il volo senza fermarsi mai.

Spazio, poi, a Giordana Angi, Vincenzo Di Primo, Vincenzo Durevole, Gaia, Umberto Gaudino, Holden, LDA, Andreas Müller, Giulia Stabile e Sarah Toscano, vincitrice della scorsa edizione. Non mancheranno, poi gli ospiti come Pio e Amedeo, BigMama, Gigi D’Alessio, Il Volo, Fiorella Mannoia, Mew e Fabrizio Moro.

Come vedere in diretta streaming This is me

Quello con la seconda puntata di This is me è un appuntamento assolutamente imperdibile che può essere seguito in diretta televisiva, a partire dalle 21.30, su canale 5. Il programma, inoltre, può essere seguito anche in diretta streaming con Mediaset Infinity contemporaneamente alla diretta televisiva. Successivamente alla messa in onda, inoltre, le puntate di This is me così come le varie clip possono essere viste in qualsiasi momento su WittyTv.

