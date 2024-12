Santo Versace e il legame coi suoi fratelli: “Sono sempre stato il saggio”

Santo Versace ha sempre avuto un rapporto speciale e particolare coi suoi fratelli Tina, Donatella e Gianni Versace. Ancora di più col fratello maschio, Santo ha coltivato un legame molto simile a quello che vi è tra un padre ed un figlio. “Quando Gianni chiedeva un consiglio a mio padre, lui diceva chiedi a Santo che è il vostro vero padre. Gianni l’ho seguito sempre io”, ha raccontato Santo in una bella intervista a Morning News.

“Il sentimento che prevale è un profondo dispiacere per tutto quello che si poteva fare e non si è fatto”, ha ricordato parlando di suo fratello, morto tragicamente a Miami Beach, alla fine degli anni novanta, per mano di Andrew Cunanan che gli sparò due colpi di pistola mentre si avvicinava all’ingresso della sua villa Casa Casuarina. “Era il mio fratellino più piccolo, io ero il saggio e lui l’eterno bambino”, le belle parole di Santo Versace.

Chi sono i fratelli di Santo Versace: il retroscena sul fratello Gianni e l’ipotesi fusione con Gucci

Tre fratelli per Santo Versace, tra cui due donne: Donatella e Tina Versace. Donatella, classe 1955, è stilista e direttrice creativa della maison Versace. Dopo la scomparsa del fratello ha portato avanti il progetto, consolidando il marchio Versace come icona glamour nel mondo. Secondo quanto riferì sempre Santo Versace a Morning News, nei piani del fratello c’era la fusione Versace-Gucci che sarebbe dovuto avvenire nel maggio del 1998. Ovviamente, poi, non se ne fece più nulla.

Infine, Tina Versace la sorella maggiore della famiglia, morta prematuramente all’età di dodici anni a causa di una peritonite non curata adeguatamente. La sua perdita fu un brutto choc per tutti i fratelli.