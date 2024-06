Traduzione Versione di Greco, Seconda prova Maturità 2024/ La soluzione del testo proposto nel 2018

Come fare per trovare la soluzione e la traduzione della Versione di Greco per la Maturità 2024?

Cresce l’attesa per scoprire la traduzione e la soluzione della Versione di Greco con cui si misureranno oggi – giovedì 20 giugno 2024 – tutti gli studenti del Liceo Classico giunti alla Seconda (e penultima!) prova della Maturità: un passo da sempre temuto, con i liceali che ogni anno incrociano le dita e si rivolgono a qualsiasi Santo nella speranza che il Ministero scelga il latino. Tuttavia, questo è anche il secondo anno in cui l’esame torna alla ‘normalità’ dopo gli anni pandemici e dato che lo scorso anno era stato scelto il latino, nella Maturità del 2024 torna prepotente la Versione di Greco, assente ormai dal 2018 nei segretissimi plichi d’esame che solo oggi verranno aperti dalle Commissioni.

Soluzioni Seconda prova Maturità 2024: dove trovarle/ Tutte le tracce da Matematica alla traduzione di Greco

L’appuntamento con la Seconda prova è fissato per le ore 8:30 e i liceali del Classico avranno un massimo di 6 ore per consegnare la loro prova d’esame; mentre ovviamente è concesso l’uso del dizionario greco, purché (e i Commissari li controlleranno uno ad uno) non contenga note, appunti o qualsiasi tipo di aiuto. La soluzione della Versione di Greco della Maturità 2024 è divisa in due punti distinti ma connessi: la prima parte è la traduzione effettiva di un testo in lingua di 10/12 righe, con l’aiuto di un pre-testo e di un post-testo in italiano per contestualizzare l’autore e l’opera di riferimento; mentre la seconda parte chiederà di rispondere al alcune domande sulla comprensione, l’interpretazione, l’analisi linguistico-stilistica e le personali opinioni sul testo protagonista della prima parte.

Soluzioni Problema di Matematica e quesiti, Seconda Prova Maturità 2024/ La traccia svolta nel 2023

La soluzione della Versione di Greco della Maturità del 2018: la traduzione della professoressa Rosato

Per scoprire e la corretta traduzione della Versione di Greco e la soluzione completa della Seconda prova della Maturità 2024 per il Liceo Classico servirà aspettare ancora alcune ore perché – innanzitutto – dovremo attendere la pubblicazione delle tracce ufficiali e (in un secondo momento) che gli esperti grecisti pubblichino online le loro versioni. Infatti, per tutti noi che assistiamo agli esami dall’esterno non verrà pubblicata alcune soluzione o traduzione da parte del Ministero; mentre chi sta affrontando la Maturità si (ri)troverà la sua Versione di Greco in sede del colloquio orale per discuterla con la Commissione a fronte degli eventuali errori commessi.

Maturità 2024: i consigli della docente sulla versione di greco/ "Calma e niente ragionamenti complessi"

Nel frattempo, comunque, possiamo ricordarvi che tutte la vecchia soluzione degli esami di Maturità si possono trovare facilmente online con una semplicissima ricerca, mentre tornando indietro con la mente vi ricordiamo anche che storicamente l’ultimissima Versione di Greco proposta in Seconda prova risale al 2018 – e qui trovate la traduzione fatta per noi de ilSussidiario.net dall professoressa Maria Rosato – e guardando ancora più indietro negli anni precedenti ha quasi sempre avuto una cadenza fissa di due anni, intervallata con la più apprezzata Versione di Latino.











© RIPRODUZIONE RISERVATA