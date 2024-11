La tredicesima metalmeccanici nel 2024 prevede un importo più alto. L’incremento è dovuto all’aumento dello stipendio che è stato decretato il mese di giugno di quest’anno. La gratifica natalizia segue una tabella salariale come da CCNL previsto per i rinnovi dei lavoratori del settore.

L’aumento destinato ai metalmeccanici è stato applicato per via dell’adeguamento sui prezzi del consumatore come da ISTAT, fissato al 6,9%. Di conseguenza l’importo si rifletterà sulla 13esima mensilità.

Tredicesima metalmeccanici 2024: la tabella

La tredicesima metalmeccanici 2024 verrà aumentata e sarà proporzionata agli aumenti salariali di giugno 2024. Di seguito la tabella che mostra gli stipendi lordi per ogni livello contrattuale.

Livello Importo lordo al mese (in euro) A1 2.800,71 B3 2.735,18 B2 2.449,99 B1 2.283,65 C3 2.130,56 C2 1.989,38 C1 1.948,18 D2 1.906,99 D1 1.719,67

Nel calcolo della 13esima mensilità si tiene conto dell’ammontare equivalente ad uno stipendio, includendo le componenti continuative, fisse, scatti di anzianità e superminimi (dal conteggio si esclude soltanto la Garanzia Retributiva).

I lavoratori che hanno svolto il loro servizio per un intero anno, la 13esima corrisponderà al salario mensile lordo. Da giugno 2024 – come ribadito – l’incremento salariale è pari a 137,52€ per i dipendenti inquadrati al livello C, quanto all’’Elemento Perequativo è stato prefissato a 485€.

La tredicesima mensilità metalmeccanici 2024 viene garantita a fronte di 12 mesi pieni di lavoro. Laddove il dipendente svolga il servizio per un periodo inferiore all’anno, il calcolo sarà proporzionato ai giorni effettivamente lavorati. Un giorno equivale ad un 12esimo della 13esima.

Dunque per totalizzare un’intera mensilità le frazioni mensili dovranno essere più di 15.

Tredicesima mensilità dei metalmeccanici per il livello C3

Come abbiamo visto in precedenza per ogni livello corrisponde un calcolo della tredicesima differente. Ecco un esempio di un dipendente che lavora con un contrato inquadrato al livello C3:

Stipendio mensile lordo : €2.130,56.

: €2.130,56. Tredicesima mensilità lorda: €2.130,50.

A fronte di questo esempio vanno considerate le trattenute previdenziali e fiscali che indubbiamente ridurranno la somma indicata.