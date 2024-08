Sport e bambini, quando gli eccessi hanno più rischi che benefici

Lo sport è la base per una vita sana ed equilibrata, specialmente nei bambini. Può aiutare ad apprendere e assimilare i valori del lavoro di squadra, il rispetto dei compagni e delle regole, oltre a promuovere il benessere della persona. Ma cosa può accadere quando si finisce per esagerare con lo sport? Ma soprattutto, troppo sport nei bambini fa male? L’attività fisica eccessivamente intensa è nociva? Tutti quesiti al centro della discussione durante il Congresso Nazionale della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale a Firenze.

Farmaci da banco sono detraibili/ Come riconoscerli e quanto ottenere (ultime notizie, 3 agosto 2024)

Durante l’incontro, il pediatra Marcello Bergamini ha messo tutti in guardia su quello che ritiene essere un tema di fondamentale importanza: l’impatto potenzialmente dannoso del troppo sport nei bambini durante la fase di sviluppo. Dunque, sottoporre piccoli di otto o nove anni ad allenamenti particolarmente difficili, può provocare dei rischi non da poco.

UN PAESE DI PENSIONATI/ Se "diminuisce" la domanda di salute e aumenta quella di assistenza

Troppo sport nei bambini fa male? Quali sono i rischi e le possibili conseguenze

Nel corso dell’evento il pediatra ha posto l’attenzione su una serie di problematiche a cui potrebbero andare incontro i giovani atleti. Dalla compromissione della crescita fisica – per via dell’eccessivo sforzo fisico che può interferire con il normale sviluppo – ai ritardi nello sviluppo psicologico, passando per patologie dell’apparato osteoarticolare, disturbi del ciclo mestruale, disturbi del comportamento alimentare, problemi comportamentali che possono portare ad un’aggressività eccessiva, pericolo di isolamento o difficoltà a relazionarsi con gli altri. Una situazione che oltretutto riguarda già quasi il 5% della popolazione, con un impatto non da poco nella vita dei bambini e delle loro famiglie.