Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, elezioni amministrative in Piemonte confermato Alberto Cirio

Le elezioni Europee 2024 confermano Fratelli d’Italia come primo partito in Italia, con Giorgia Meloni che ha preso due milioni di voti. In totale il partito della premier ha ottenuto il 28,8 per cento dei voti davanti al Partito Democratico, seconda forza del Paese a quota 24,04 per cento e quindi ad una ridotta distanza da FdI rispetto alle politiche del 2022.

Il Movimento 5 Stelle sfiora il 10 per cento (9,98), mentre Forza Italia sale al 9,68 per cento, davanti alla Lega, 9,07 per cento e all’Alleanza Verdi-Sinistra al 6,67 per cento. Si registra comunque ancora una volta un alto astensionismo, visto che nemmeno il 50 per cento degli aventi diritto al voto è andato alle urne, fermandosi infatti la percentuale al 49,69 per cento. “Una riflessione sul ruolo dell’Europa, perché è il segno che l’Ue viene percepita come distante dai cittadini”, ha commentato la presidente del consiglio, Giorgia Meloni. Per quanto riguarda le amministrative, invece, vittoria del centrodestra in Piemonte e Pescara, mentre al centrosinistra sono andate Cagliari, Modena e Bergamo con Firenze al ballottaggio. Da segnalare la rielezione a sindaco di Riace di Mimmo Lucano.

Ultime notizie, terremoto politico in Francia

E’ un vero e proprio terremoto politico quello che si è verificato nelle scorse ore in Francia. Alla luce dei moltissimi voti ottenuti dalla destra di Marine Le Pen, il presidente Emmanuel Macron è stato costretto a sciogliere il parlamento, annunciando nuove elezioni fra il 30 giugno e il 7 luglio prossimi.

Rassemblement National ha ottenuto un voto su tre, precisamente il 32 per cento, più del doppio rispetto al secondo partito, leggasi Renaissance del presidente Emmanuel Macron che si è fermato attorno al 15 per cento. “Non posso che salutare con favore questa decisione. Siamo pronti a governare se i francesi vorranno darci la fiducia”, le parole di Marine Le Pen dopo l’annuncio di nuove elezioni.

Ultime notizie, nuova udienza nel processo ad Impagnatiello

Si è tenuta nella giornata di ieri una nuova udienza nel processo ad Alessandro Impagnatiello, il 31enne in carcere con l’accusa di aver ucciso la sua compagna, Giulia Tramontano e il loro bimbo che portava in grembo. Nella giornata di ieri l’imputato ha rilasciato nuove dichiarazioni, precisando: “Non penso di essere pazzo, ho sperato di esserlo negli scorsi mesi per dare una risposta ma non penso di esserlo. Ero un vaso saturo completamente pieno di bugie e di menzogne e non ero abituato a farlo di continuo, era come se dovesse svuotarsi di qualcosa quel vaso. Ammisi a Giulia il tradimento per svuotarmi da qualcosa che mi mangiava dentro”.

Secondo i consulenti psichiatrici, come si legge su TgCom24.it, Impagnatiello è un uomo con “importanti” disturbi “narcisistici, ossessivi, paranoidei”, un “maschio” che si sente “onnipotente con in pugno la quotidianità” di due donne e che “si è trovato improvvisamente a essere un maschio fragile, in balia delle due, delle loro rivelazioni e infine da loro scoperto nelle sue bugie a raffica e nelle sue manipolazioni”.

Ultime notizie, doppio accoltellamento a Monza

Alle 6.40 di ieri, un uomo di 55 anni ha accoltellato sia l’ex moglie che il figlio di 23 anni nella loro casa in via Ariosto. I due, seppur perdendo sangue, sono riusciti a scappare in strada ma sono stati feriti in modo grave. L’allarme per questa vicenda è stato dato dai vicini di casa quando sono rimbombate le urla dei due accoltellati.

L’uomo è stato poi fermato dalle forze dell’ordine. Le due vittime dell’accoltellamento sono di origine ucraina, così come l’uomo. Las polizia scientifica ha effettuato i rilievi relativi all’accoltellamento all’interno della casa ed il responsabile si trova sotto interrogatorio nella caserma. Alla ex moglie ed al figlio sono state riscontrate una serie di ferite gravi sia all’addome che alle braccia.

Ultime notizie, scontro frontale sull’autostrada A9

Un grave incidente stradale si è verificato ieri mattina intorno alle 5.15 nel varesotto, lungo la A9. Il bilancio dello scontro è purtroppo grave con 4 persone, tra le quali due giovani di 12 e 14 anni, ricoverate in ospedale. L’incidente ha avuto anche conseguenze di grande disagio per quanto riguarda la viabilità della zona.

Due i veicoli coinvolti, uno con un solo uomo a bordo, mentre le due ragazzine si trovavano sull’altro insieme alla donna che guidava. Per il trasporto in ospedale di una delle due è stato utilizzato un elicottero. Oltre ai mezzi di soccorso sono intervenuti anche gli agenti di polizia ed i vigili del fuoco.

Ultime notizie, il maltempo in Lombardia

Una nuova ondata di maltempo ha colpito la Lombardia, specialmente nelle zone del Bresciano e del Cremonese. Nella tarda serata di domenica e durante la notte le piogge sono state incessanti ed hanno provocato diversi allagamenti, con le strade che si sono letteralmente trasformate in fiumi e i vigili del Fuoco che hanno compiuto una serie di interventi.

La situazione meteo sulla Lombardia rimane ancora precaria e, secondo i meteorologi l’attenuazione dei fenomeni si avrà solo da metà settimana. La pioggia ha causato anche diversi smottamenti e diverse auto sono state sommerse.

Ultime notizie, Jannik Sinner ufficialmente nuovo numero 1 ATP

Sono uscite ieri le nuove classifiche aggiornate sia per l’ATP che per la WTA e il tennista italiano, dopo la semifinale raggiunta al Roland Garros, è ufficialmente il nuovo numero 1 della classifica, mentre tra le donne c’è la conferma della polacca Swyatek. Sinner ha dichiarato che il prossimo traguardo da raggiungere sono le olimpiadi di Parigi.











