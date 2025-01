Le ultime notizie sulla tregua in Medioriente, che è stata siglata ma che tardava ad essere ufficializzata. Nelle ultime ore vi era stato uno scambio di accuse fra israeliani e palestinesi di Hamas, rimpallandosi la volontà di non voler sottostare alla tregua, ma al di là di quelle che sembrano schermaglie alla fine il cessate il fuoco si è fatto ed è arrivata anche la firma tanto attesa. La tregua scatterà dalla prossima domenica, 19 gennaio 2025, sperando che sia decisamente l’inizio della fine delle ostilità.

Il problema è che non si placano gli scontri e anche dopo l’annuncio dell’accordo sono proseguiti i bombardamenti in quel di Gaza, con 73 persone che sono rimaste uccise in alcuni attacchi israeliani lungo la Striscia. In attesa dell’ufficialità della tregua, ricordiamo che la prima tranche dell’accordo prevede che si liberino i primi 3 ostaggi detenuti da Hamas in cambio di 200 prigionieri palestinesi che l’esercito israeliano ha fermato nell’ultimo anno.

Ultime notizie, 19enne violentata vicino all’Alcatraz

Choc a Milano dove una giovane 19enne è stata violentata e molestata da una decina di uomini nella notte fra venerdì e sabato scorso, praticamente una settimana fa. Come raccontato dalla stessa vittima, erano passate le 4 di notte quando era uscita dall’Alcatraz in compagnia del suo fidanzato. Ad un certo punto si sono avvicinati ai due una dozzina di persone, tutte originarie del Nord Africa secondo il racconto della vittima, che prima hanno cercato di rapinare la coppia, poi hanno iniziato a molestare sessualmente la stessa 19enne.

La ragazza parla infatti di “mani ovunque”, anche sul seno e sui glutei, chiara testimonianza di una vera e propria violenza sessuale. Fortunatamente i due ragazzi sono riusciti ad attirare con le proprie urla l’attenzione della security della discoteca Alcatraz lì vicino. Questi hanno cercato di rincorrere il molestatore e nel contempo è intervenuta una pattuglia dei carabinieri che passava di lì. Alla fine è stato arrestato un 36enne originario dell’Egitto ma è caccia al resto del branco, almeno una decina di persone che avrebbero aggredito i due ragazzi per poi darsi alla macchia. Il 36enne è residente in provincia di Bergamo e si trova attualmente a San Vittore con le accuse di rapina e violenza sessuale.

Ultime notizie, Chiara Petrolini torna a casa

La 21enne Chiara Petrolini è tornata nella sua abitazione di Traversetolo, in provincia di Parma, agli arresti domiciliari. La giovane è al momento indagata e accusata per aver ucciso e poi seppellito il corpo di due neonati che aveva partorito nella primavera del 2023 e poi durante la scorsa estate, quando era esploso il caso.

L’abitazione della giovane era stata dissequestrata all’inizio di dicembre e proprio in questi giorni la giovane è tornata a casa con i suoi genitori, dopo che gli stessi si erano trasferiti in un appartamento di Parma. Come detto sopra Chiara Petrolini è ai domiciliari ma è in attesa che la Cassazione si pronunci sul da farsi, dopo che il tribunale del riesame di Bologna ha chiesto la carcerazione per il pericolo di recidiva. L’avvocato ha fatto ricorso contro questa decisione e si attende di capire cosa accadrà.

Ultime notizie, la caduta di Papa Francesco a Santa Marta

Il Pontefice è caduto ieri mattina a Santa Marta ed ha riportato una contusione al braccio, che è stato immobilizzato per precauzione, ma non sono state riscontrate fratture. Nel proseguo della mattinata Papa Francesco ha comunque lavorato e ricevuto alcuni ospiti, tenendo una fascia bianca al collo. La notizia è stata comunicata dalla sala stampa vaticana e questa nuova caduta segue quella precedente del 6 dicembre scorso, avvenuta sempre a Santa Marta.

Ultime notizie, le notizie di oggi relative agli Australian Open

Agli Australian Open, in cosro di svolgimento a Melbourne, Sinner ha battuto l’australiano Schoolkate in 4 set, lasciando all’avversario il primo, dopo una serie di set vinti consecutivamente arrivata a 29. Ora nel turno successivo il tennista azzurro se la dovrà vedere con lo statunitense Giron. Stop invece per Matteo Berrettini, che ha lottato contro Rune ma si è dovuto arrendere per 3 set a 1. Tra gli italiani passa al terzo turno anche Musetti che regola il canadese Shapovalov in tre set con i primi due terminati al tiebreak.

Successo importante anche per Lorenzo Sonego che ha fermato la corsa del brasiliano Fonseca battendolo in 5 set, e qualificandosi per il terzo turno dove si troverà di fronte l’ungherese Marozsan. Giornata che ha visto anche delle sorprese come l’eliminazione del finalista dello scorso anno, il russo Medvedev, ad opera del ventenne Tien che ha vinto in 5 set. Nell’intervista del dopo partita Sinner ha annunciato che il suo coach, Cahill, lascerà il team a fine del 2025.

Ultime notizie, la guerra Ucraina – Russia

Nella giornata di ieri, mentre si stavano svolgendo le visite di Starmer e Crosetto a Kiev, la capitale ucraina è stata oggetto di esplosioni a circa 800 metri di distanza dal luogo dove si trovava il ministro italiano. I raid dei russi che utilizzano droni, si sono spinti fino alla città di Leopoli, che si trova vicino al confine con la Polonia, e sono stati presi di mira soprattutto le infrastrutture energetiche.

Oltre ai droni le forze armate russe hanno utilizzato anche dei missili. Volodymyr Zelensky ha dichiarato che, essendo pieno inverno, gli attacchi della Russia hanno come obiettivo il settore energetico ucraino che garantisce, attraverso il gas, la vita normale della popolazione. Pronta la risposta del ministero della Difesa di Mosca che ha detto che gli impianti presi di mira fanno parte del complesso militare-industriale di Kiev.