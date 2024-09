Ultime notizie: morte Maria Campai, la giustificazione shock dello studente

Lo studente 17enne accusato dell’omicidio volontario di Maria Campai, 42enne di origini romene, nel corso del primo interrogatorio avrebbe giustificato il terribile gesto con una frase shock: “Volevo scoprire cosa si prova ad uccidere una persona”. Il giovane, che ha ucciso la donna a Viadana, aveva conosciuto Maria su un sito di incontri. Si trova ora nel carcere Beccaria di Milano in attesa dell’udienza di convalida del fermo da parte del Gup, che avverrà lunedì.

Ultime notizie: appello della Wada contro l’assoluzione di Jannik Sinner

Jannik Sinner, che sta disputando attualmente il torneo di Pechino, ha visto la richiesta della Wada al Tas con appello contro la sua assoluzione per il caso Clostebol. L’agenzia antidoping ha chiesto per Sinner una squalifica che va da un minimo di 1 anno ad un massimo di 2 anni. Il caso “doping” non è quindi ancora chiuso ed ora ci sarà la decisione del Tas di Losanna che sarà quella definitiva. Rispetto alle precedenti decisioni la Wada non ha chiesto che vengano annullate le vittorie precedenti e i relativi premi, ma soltanto la squalifica, che scatterebbe dopo la decisione del Tas, che dovrebbe disporre nelle prossime settimane l’arbitrato e dare una sentenza entro alcuni mesi. Intanto nel torneo di Pechino, Sinner ha conquistato i quarti di finale battendo il suo avversario, il russo Safiullin, in tre set ed ora dovrà affrontare il ceco Lehecka. Intervistato al termine della gara ha dichiarato di essere sorpreso della richiesta da parte della Wada.

Ultime notizie: la guerra in Medio Oriente

L’Idf ha annunciato che nel corso degli attacchi portati in Libano durante il pomeriggio di venerdì, il leader di Hezbollah, Nasrallah, è stato ucciso. Il bilancio generale del raid che le forze aeree di Tel Aviv hanno portato sulla capitale libanese di 11 morti ai quali si aggiungono 108 feriti. L’annuncio della morte di Hassan Nasrallah è arrivato nella mattina di sabato, e nello stesso comunicato è stato segnalato come altri obiettivi dei raid erano gli edifici nei quali si trovano le armi degli Hezbollah. L’attacco contro Nasrallah è arrivato dopo una operazione delle forze di intelligence di Tel Aviv relativa ad una riunione dei capi del gruppo sciita. La morte di Nasrallah, che in un primo tempo era stata negata dai media iraniani, è stata poi confermata anche dall’organizzazione terroristica.

Ultime notizie: Pecco Bagnaia vince la sprint in Indonesia

Nella gara breve del GP d’Indonesia categoria MotoGP, Pecco Bagnaia ha conquistato il primo posto, davanti al compagno di squadra Bastianini ed a Marc Marquez che si è classificato terzo. Con questo successo il pilota italiano ha dimezzato il suo distacco in classifica dal leader del mondiale, in attesa della gara di domani. Jorge Martin aveva chiuso al primo posto le prove ufficiali ed è partito dalla pole position così come farà domani nella gara lunga. Al via si è portato al comando, seguito da vicino dal pilota italiano che scattava invece dalla quarta posizione. Una scivolata dello spagnolo, che è ripartito in coda al gruppo, ha consentito a Bagnaia di prendere il comando e mantenerlo sino al termine, con Bastianini che ha recuperato pian piano varie posizioni ed ha sorpassato Marquez al penultimo giro, mentre Martin si è piazzato in decima posizione.

Ultime notizie: 90 anni di Brigitte Bardot

Una delle grandi icone del cinema francese e mondiale, Brigitte Bardot, compie oggi 90 anni. La famosissima attrice francese non compare più in pubblico ormai da 50 anni, ma non ha mai rimpianto l’abbandono volontario del mondo dello spettacolo. Il compleanno di Brigitte Bardot viene festeggiato in Francia dai suoi fans che non hanno certamente dimenticato il suo anticonformismo e la sua trasgressività. Attualmente B.B, come è nota nel mondo la splendida attrice, risiede stabilmente a Saint Tropez, all’interno della sua villa La Madrague, insieme a molti animali come gatti, cani e capre. Brigitte Bardot da anni ha dato vita ad una fondazione che ha il suo nome e che si batte strenuamente per la tutela degli animali.